  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas a la Ciudad con Plan de Pagos en Dubai JVT

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
$203,660
ID: 27725
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    20

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos Modernos con Cuotas Flexibles en Jumeirah Village Triangle

Jumeirah Village Triangle (JVT) es una comunidad bien planificada y familiar en Dubái, conocida por su entorno tranquilo, parques ajardinados e infraestructura moderna. Estratégicamente ubicado entre Al Khail Road y Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, JVT ofrece fácil conexión a destinos clave como Dubai Marina, JBR y Downtown Dubai. La zona cuenta con una mezcla de villas, casas adosadas y edificios de apartamentos de baja a media altura, atractiva tanto para inversores como para usuarios finales. Con escuelas, comercios, gimnasios y espacios verdes exuberantes, JVT ofrece un estilo de vida equilibrado en un entorno pacífico pero bien conectado.

Los apartamentos en venta en Jumeirah Village Triangle están convenientemente ubicados a solo 4 minutos de escuelas y hospitales, 7 minutos de Dubai Miracle Garden, 15 minutos de Dubai Hills Mall, 17 minutos de Jumeirah Golf Estates, 20 minutos de Bluewaters Island y JBR, 23 minutos de Palm Jumeirah, 26 minutos de Burj Khalifa y Dubai Mall, y 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái.

El proyecto presenta una torre residencial contemporánea que armoniza la arquitectura moderna con elementos naturales, ofreciendo un diseño abierto inspirado en el sol a través de fachadas rítmicas, ventanas de piso a techo y amplios balcones que integran perfectamente la vida interior y exterior. Ubicado en Jumeirah Village Triangle, el desarrollo incluye un vibrante podio multifuncional que alberga una amplia gama de amenidades diseñadas para fomentar el bienestar, el ocio y la conexión comunitaria. Las amenidades exteriores incluyen una piscina con zona de asientos hundidos y jacuzzi, tumbonas, piscina para niños, área de barbacoa y comedor, minigolf, jardín para mascotas, cancha de pádel, zona de yoga, gimnasio al aire libre y una pista de running suspendida con vistas panorámicas. Las características interiores comprenden un gimnasio totalmente equipado, estudio de yoga, vestuarios y spa, área de juegos para niños con servicio de niñera, espacio de coworking y salas de reuniones privadas. Además, la torre ofrece espacios comerciales y oficinas con un lobby dedicado para uso profesional, creando un destino de estilo de vida integral que integra confort, vitalidad y vida urbana moderna.

El proyecto ofrece interiores elegantemente diseñados que priorizan la luz, el espacio y la funcionalidad, con residencias disponibles en configuraciones de estudio, 1, 2 y 3 dormitorios, cada una diseñada para maximizar el confort y la usabilidad. Los interiores cuentan con planos abiertos realzados por ventanas de piso a techo que inundan los espacios con luz natural y ofrecen vistas amplias del skyline de Dubai Marina o Jumeirah Golf Estates. Cada unidad incluye terrazas o balcones espaciosos que extienden la experiencia de vida al exterior. Los acabados premium y los detalles cuidados son consistentes en todo el proyecto, con cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos de alta calidad y dormitorios con armarios empotrados que optimizan el almacenamiento sin comprometer el estilo. Los baños son elegantes y modernos, complementando la estética refinada general, mientras que algunas unidades incluyen salas de estudio dedicadas o espacios multiusos ideales para trabajo o necesidades familiares. La combinación de materiales sofisticados, paletas neutras y elementos de diseño contemporáneo asegura que cada residencia apoye tanto la relajación como una vida diaria vibrante.


DXB-00245

