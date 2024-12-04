Complejo residencial Barari Heights, High ROI

Barari Heights es un nuevo desarrollo residencial de Samana, situado en el prestigioso distrito de Al Barari de Dubai. El proyecto ofrece un estilo de vida moderno rodeado de vegetación exuberante, arquitectura elegante e infraestructura bien desarrollada. Gracias a su ubicación estratégica, los residentes pueden disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza mientras permanecen cerca de los principales distritos de la ciudad.

El desarrollo cuenta con apartamentos elegantes y funcionales con amplios balcones, ventanas panorámicas y acabados de alta calidad. Soluciones de ingeniería modernas, tecnologías innovadoras y diseños reflexivos crean un ambiente de comodidad y comodidad. Las comodidades incluyen una piscina, centro de fitness, zonas de ocio y jardines ajardinados, proporcionando condiciones ideales para un estilo de vida activo y relajado.

Barari Heights combina la armonía de la naturaleza con el dinamismo urbano. Los residentes disfrutarán de un entorno exclusivo, pasarelas, tiendas minoristas, restaurantes y servicios premium. Este proyecto es una opción ideal para aquellos que buscan un equilibrio entre el lujo, la comodidad y la comodidad de la vida urbana moderna.

Plan de pago:

- Reserva: 10%

- Después de 3 meses: 10%

- Posteriormente, un 1% mensual durante 80 meses

Los descuentos adicionales están disponibles bajo petición.