  2. Emiratos Árabes Unidos
  Complejo residencial Barari Heights, High ROI

Complejo residencial Barari Heights, High ROI

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$308,000
BTC
3.6635987
ETH
192.0248705
USDT
304 514.8277959
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
11
ID: 27960
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    27

Sobre el complejo

Barari Heights es un nuevo desarrollo residencial de Samana, situado en el prestigioso distrito de Al Barari de Dubai. El proyecto ofrece un estilo de vida moderno rodeado de vegetación exuberante, arquitectura elegante e infraestructura bien desarrollada. Gracias a su ubicación estratégica, los residentes pueden disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza mientras permanecen cerca de los principales distritos de la ciudad.

El desarrollo cuenta con apartamentos elegantes y funcionales con amplios balcones, ventanas panorámicas y acabados de alta calidad. Soluciones de ingeniería modernas, tecnologías innovadoras y diseños reflexivos crean un ambiente de comodidad y comodidad. Las comodidades incluyen una piscina, centro de fitness, zonas de ocio y jardines ajardinados, proporcionando condiciones ideales para un estilo de vida activo y relajado.

Barari Heights combina la armonía de la naturaleza con el dinamismo urbano. Los residentes disfrutarán de un entorno exclusivo, pasarelas, tiendas minoristas, restaurantes y servicios premium. Este proyecto es una opción ideal para aquellos que buscan un equilibrio entre el lujo, la comodidad y la comodidad de la vida urbana moderna.

Plan de pago:
- Reserva: 10%
- Después de 3 meses: 10%
- Posteriormente, un 1% mensual durante 80 meses
Los descuentos adicionales están disponibles bajo petición.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejo residencial Barari Heights, High ROI
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$308,000
