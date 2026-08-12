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Casas del mar en Venta en Emiratos Árabes Unidos

;
Dubái
146
Abu Dabi
135
Ras al-Jaima
4
Um el Kaiwain
14
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85 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 310 m²
Complejo Premium Burj Binghatti ¡Jacob & Co Residences! ¡Yield del 10%! ¡Inversión profitabl…
$2,28M
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Número de plantas 16
Apartamentos modernos y lujosos frente al mar en Mina Al Arab Ubicado en la zona de Mina Al …
$1,88M
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Dúplex 5 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 304 m²
Número de plantas 11
Apartamentos de lujo con pago a plazos después de la entrega de 24 meses en las islas de Dub…
$4,92M
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TekceTekce
Dúplex 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Número de plantas 14
Apartamentos Inspirados en el Hielo en Venta en el Distrito de Playa de Ras Al Khaimah El Di…
$990,667
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Villa 7 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Villa 7 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 450 m²
Piso 1/3
Villas de lujo con pago a plazos hasta la entrega en la isla Siniyah en Umm Al Quwain La isl…
$7,54M
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Villa 3 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 371 m²
Piso 1/3
Inversión en Villas flotantes en un proyecto inigualable en The World Islands Dubai The Worl…
$6,02M
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Dúplex 5 habitaciones en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 636 m²
Número de plantas 16
Propiedades de Lujo Frente al Agua en el Canal de Dubái Ubicado junto al Canal de Dubái y al…
$8,96M
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Piso 3/9
Exclusivos Apartamentos Frente al Mar en la Isla Siniyah de Umm Al Quwain La isla Siniyah, e…
$1,44M
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Villa 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Número de plantas 2
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Villa en el nuevo complejo residencia…
$2,10M
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 131 m²
Piso 1/9
Apartamentos Modernos Frente al Mar con Planes de Pago en Siniyah Island Siniyah Island, ubi…
$1,51M
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Villa 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Villa en el nuevo complejo residencia…
$1,63M
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Casa grande 10 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Casa grande 10 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 600 m²
Piso 1/6
Casa unifamiliar de diseño especial en The World Islands Isla de Suecia The World Islands es…
$34,19M
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Dúplex 5 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 251 m²
Apartamentos de lujo en Dubai Islands con vistas al mar Ubicado en las prestigiosas Dubai Is…
$2,61M
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Dúplex 3 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Número de plantas 9
Apartamento Dúplex en Primera Línea de Playa en Siniyah Island Umm Al Quwain Descubra una ex…
$984,894
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Villa 5 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 535 m²
Piso 1/3
Villas de lujo con pago a plazos hasta la entrega en la isla Siniyah en Umm Al Quwain La isl…
$3,16M
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 440 m²
Número de plantas 13
Pisos de Anantara con Playa Privada en Ras Al Khaimah Mina Al Arab es una prestigiosa peníns…
$4,01M
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Dúplex 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Piso 1/12
Apartamentos frente al mar con pago a plazos en Ras Al Khaimah, isla de Al Marjan Los aparta…
$1,13M
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Dúplex 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 310 m²
Piso 100/100
Apartamentos de lujo con opciones de pago a plazos en una residencia en Dubai El lujoso proy…
$34,47M
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Villa 5 habitaciones en Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 305 m²
Número de plantas 3
Comunidad Residencial de Lujo Frente al Mar con Plan de Pago en Abu Dhabi Ghantoot es un dis…
$2,15M
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Dúplex 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 733 m²
Piso 13/18
Apartamentos de diseño Cavalli con piscina privada y jardín en Dubai, Al Safa Al Safa es una…
$11,31M
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Piso 3/9
Apartamentos Frente al Mar con Pago a Plazos en la Isla de Siniyah, Umm Al-Quwain La isla de…
$1,43M
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Dúplex 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 279 m²
Piso 11/13
Apartamentos de lujo en la primera isla del mundo con marca Brabus Brabus Island está ubicad…
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Dúplex 3 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 363 m²
Número de plantas 14
Exclusivos Apartamentos Frente al Mar en la Prestigiosa Hayat Island Hayat Island, ubicada e…
$2,58M
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Villa 4 habitaciones en Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 243 m²
Número de plantas 3
Comunidad Residencial de Lujo Frente al Mar con Plan de Pago en Abu Dhabi Ghantoot es un dis…
$1,84M
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Villa 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 414 m²
Número de plantas 2
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Villa en el nuevo complejo residencia…
$3,00M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 306 m²
Complejo Premium Burj Binghatti ¡Jacob & Co Residences! ¡Yield del 10%! ¡Inversión profitabl…
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Villa 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 274 m²
Número de plantas 2
Manchester City Residencia: Propiedad de estilo de vida en el corazón de Yas Island, Abu Dha…
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Piso 2/9
Apartamentos Frente al Mar con Pagos a Plazos en Siniyah Island Siniyah Island, ubicada en U…
$1,36M
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Dúplex 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 258 m²
Número de plantas 18
Apartamentos estilo resort frente al canal en Mina Al Arab Ubicado en Mina Al Arab, Ras Al K…
$1,49M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
Número de plantas 2
Manchester City Residencia: Propiedad de estilo de vida en el corazón de Yas Island, Abu Dha…
$1,19M
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Tipos de propiedades en Emiratos Árabes Unidos

villas
mansiones
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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