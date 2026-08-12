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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 3
Casas adosadas en el complejo residencial de élite Reportage Hills en Dubailand, Dubai! ¡Est…
$1,12M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Número de plantas 3
Greenz by Danube es una comunidad cerrada de casas adosadas y villas en Dubai Academic City!…
$1,18M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 179 m²
Piso 1/3
Villas de lujo que ofrecen facilidad de pago en Dubai Dubailand Las villas de lujo en Wadi A…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Casas adosadas con servicios de lujo y fácil acceso al aeropuerto en Khalifa City Este proye…
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 316 m²
Piso 2/2
Ibiza en DAMAC Lagoons es un nuevo desarrollo residencial de DAMAC Properties que ofrece cas…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Descubra la vida de lujo en su mejor momento con esta exquisita casa de 4 dormitorios en Hab…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Número de plantas 2
Viviendas ecológicas de lujo con certificación Estidama Pearl 3 en Masdar City Masdar City e…
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Número de plantas 4
Casas adosadas con servicios de alta gama en JVC, Dubái Jumeirah Village Circle (JVC) es uno…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Número de plantas 2
Casas de Lujo con Condiciones de Pago 70/30 en Sharjah El proyecto está ubicado en la zona d…
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 256 m²
Número de plantas 4
Villas Totalmente Amuebladas con Plan de Pago del 1% Mensual en Dubai Academic City Esta com…
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 6 habitaciones
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 503 m²
Número de plantas 2
Casas y villas en la comunidad impresionante La isla de Vista cerca de la laguna en la costa…
$1,19M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 203 m²
Número de plantas 44
Lujoso apartamento de diseño en el nuevo complejo residencial ANWA ARIA en las orillas de Du…
$2,52M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 266 m²
Descubra la vida de lujo en su mejor momento con esta exquisita casa adosada de 3 dormitorio…
$4,30M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 173 m²
Talia at The Valley by Emaar ofrece exclusivas casas adosadas cerca de Al-Ain Road, Dubai, c…
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Adosado Adosado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Esta impresionante casa adosada de 5 a 6 dormitorios es parte de la primera “comunidad verde…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Número de plantas 13
Apartamentos en el impresionante complejo Vida Residences Hillside en Dubai Hills! ¡En la zo…
$1,38M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Casas adosadas con servicios de lujo y fácil acceso al aeropuerto en Khalifa City Este proye…
$1,20M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Número de plantas 8
Floarea Breeze – isla estética, residencias de diseño y privacidad en un proyecto premium en…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 299 m²
Número de plantas 3
Hayat by Dubai South - nuevas casas adosadas en la comunidad moderna de Dubai.Hayat by Dubai…
$1,00M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas con aparcamiento cubierto en Yas Island cerca de campos de golf Estas casas a…
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 263 m²
Número de plantas 4
Casas Adosadas de 4 y 5 Dormitorios en Academic City Academic City es uno de los desarrollos…
$1,40M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Número de plantas 2
Fay Valley es una colección de villas y casas adosadas en la zona ecológica de Masdar City p…
$855,022
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 443 m²
Número de plantas 7
Sensi es una residencia costera moderna en la Isla Saadiyat con alto potencial de inversión.…
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 295 m²
Número de plantas 2
Las Islas Damac ofrece a los residentes un lujoso estilo de vida que combina una forma de vi…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Trust se enorgullece de presentar este exquisito adosado ubicado en la prestigiosa comunidad…
$1,05M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 179 m²
Número de plantas 13
Apartamento con impresionantes vistas panorámicas al mar y acceso a la playa! Un maravilloso…
$1,82M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Al Abyad, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Al Abyad, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Área 181 m²
¿Busca comprar una propiedad de inversión junto al mar sin riesgos ni sobrepagos? Si bien l…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 238 m²
Número de plantas 3
Viviendas Ecológicas de Lujo en Complejo en Sharjah Disfrute de una experiencia de vida tran…
$787,453
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 316 m²
Esta casa adosada de 5 dormitorios en Ibiza, Damac Lagoons, ofrece una amplia y contemporáne…
$1,05M
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Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

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