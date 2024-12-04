  1. Realting.com
  Complejo residencial W Residences Dubai Harbour luxury residences project

Complejo residencial W Residences Dubai Harbour luxury residences project

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Pago con criptomoneda
12
ID: 28008
Última actualización: 16/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    42

Sobre el complejo

El nuevo proyecto W Residences Dubai Harbour residencias de lujo, que pronto se lanzará en colaboración con Marriott International.

W Residences en Dubai Harbour son dinámicas, diversas y culturalmente ricas. Desde las principales ciudades hasta lugares aislados, nuestras residencias están diseñadas para una nueva generación de viajeros modernos que conducen un estilo de vida lujoso y buscan un lugar donde pueden ser ellos mismos y conectarse con personas de mente similar.

Con un diseño reflexivo, estilos de vida inspirados y una amplia gama de servicios in situ, los residentes pueden disfrutar de la firma “Lo que sea, siempre” servicio y programas creativos desarrollados por el hotel o la comunidad local.

Hay más de 20 proyectos W Residences en todo el mundo.

Disfrute de un estilo de vida extravagante en el puerto deportivo, rodeado de comodidades cuidadosamente diseñadas y emblemáticos hitos en el corazón del nuevo distrito costero más emocionante de Dubai.

Traducido con DeepL.com (versión gratuita)

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Complejo residencial W Residences Dubai Harbour luxury residences project
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
