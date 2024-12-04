Complejo residencial W Residences Dubai Harbour luxury residences project

El nuevo proyecto W Residences Dubai Harbour residencias de lujo, que pronto se lanzará en colaboración con Marriott International.

W Residences en Dubai Harbour son dinámicas, diversas y culturalmente ricas. Desde las principales ciudades hasta lugares aislados, nuestras residencias están diseñadas para una nueva generación de viajeros modernos que conducen un estilo de vida lujoso y buscan un lugar donde pueden ser ellos mismos y conectarse con personas de mente similar.

Con un diseño reflexivo, estilos de vida inspirados y una amplia gama de servicios in situ, los residentes pueden disfrutar de la firma “Lo que sea, siempre” servicio y programas creativos desarrollados por el hotel o la comunidad local.

Hay más de 20 proyectos W Residences en todo el mundo.

Disfrute de un estilo de vida extravagante en el puerto deportivo, rodeado de comodidades cuidadosamente diseñadas y emblemáticos hitos en el corazón del nuevo distrito costero más emocionante de Dubai.

