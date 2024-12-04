Complejo residencial Payment Plan 8 years. Down Payment 10%

Samana Sky Vistas es un nuevo complejo residencial moderno de Samana, que promete ser la opción ideal para vivir cómoda y acogedor en el ritmo dinámico de la ciudad. El proyecto combina diseño estético, diseños bien pensados y materiales de construcción de alta calidad, proporcionando a los residentes el máximo confort y seguridad. La ubicación del complejo conecta convenientemente la infraestructura urbana con zonas verdes, creando un espacio armonioso para vivir y recrear.
Samana Sky Views ofrece apartamentos de varios tamaños y diseños, desde acogedores estudios hasta espaciosos apartamentos familiares. Todas las habitaciones han sido renovadas y equipadas con electrodomésticos de alta calidad y acabados. Se ha prestado especial atención a la ergonomía y funcionalidad para que cada residente pueda organizar el espacio según su gusto y necesidades. El complejo tiene terrenos paisajísticos, zonas de senderismo, parques infantiles y zonas de recreación, lo que lo hace atractivo para familias con niños y residentes activos.