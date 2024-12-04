  1. Realting.com
  Complejo residencial Payment Plan 8 years. Down Payment 10%

Complejo residencial Payment Plan 8 years. Down Payment 10%

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$220,000
Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Clase
    Clase
    Clase económica
  Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    Número de plantas
    21

Sobre el complejo

Samana Sky Vistas es un nuevo complejo residencial moderno de Samana, que promete ser la opción ideal para vivir cómoda y acogedor en el ritmo dinámico de la ciudad. El proyecto combina diseño estético, diseños bien pensados y materiales de construcción de alta calidad, proporcionando a los residentes el máximo confort y seguridad. La ubicación del complejo conecta convenientemente la infraestructura urbana con zonas verdes, creando un espacio armonioso para vivir y recrear.

Samana Sky Views ofrece apartamentos de varios tamaños y diseños, desde acogedores estudios hasta espaciosos apartamentos familiares. Todas las habitaciones han sido renovadas y equipadas con electrodomésticos de alta calidad y acabados. Se ha prestado especial atención a la ergonomía y funcionalidad para que cada residente pueda organizar el espacio según su gusto y necesidades. El complejo tiene terrenos paisajísticos, zonas de senderismo, parques infantiles y zonas de recreación, lo que lo hace atractivo para familias con niños y residentes activos.

