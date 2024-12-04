Piso en edificio nuevo Apartamentos con Impresionantes Vistas de la Ciudad en Meydan, Dubái

Apartamentos con Vistas de la Ciudad y Pago a Plazos en Meydan, Dubái

Meydan, Dubái, es un área prestigiosa y en rápido crecimiento conocida por su estilo de vida lujoso, infraestructura de clase mundial y vibrante comunidad. Es hogar de la icónica pista de carreras Meydan, donde se lleva a cabo el famoso Dubai World Cup, y la zona combina sin esfuerzo el deporte, el ocio y la vida lujosa. Meydan ofrece una amplia gama de desarrollos residenciales de alta calidad, hoteles de lujo y modernos espacios comerciales, lo que lo convierte en un destino ideal tanto para inversores como para propietarios de viviendas. Con su cercanía al centro de Dubái, impresionantes vistas del horizonte y acceso a instalaciones de primer nivel, Meydan es un símbolo de elegancia moderna y sofisticada vida urbana en el corazón de la ciudad.



Los apartamentos en venta en Meydan, Dubái están perfectamente ubicados en la carretera principal Al Khor, lo que ofrece conexiones fluidas a destinos clave en la ciudad. El proyecto se encuentra a solo 5 minutos del Santuario de Vida Silvestre Ras Al Khor, a 10 minutos de la pista de carreras Meydan y escuelas internacionales, a 12 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái y Business Bay, a 15 minutos del Dubai Mall, Burj Khalifa y el centro de Dubái, Dubai Frame y Dubai Opera, y a 25 minutos de Palm Jumeirah.



El proyecto es una obra maestra arquitectónica que se eleva 69 pisos y combina armoniosamente un diseño moderno y refinado con la tranquilidad de la naturaleza, ofreciendo un estilo de vida lujoso en el corazón de Dubái. El diseño exterior presenta una arquitectura elegante y moderna complementada por grandes fachadas de vidrio que ofrecen una vista panorámica impresionante del horizonte de Dubái, el Santuario de Vida Silvestre Ras Al Khor y aguas tranquilas. La desarrollo cuenta con una variedad de instalaciones de clase mundial, incluida una piscina en la azotea tipo resort con una plataforma de observación de 270°, un área de recreo exclusiva en el nivel del podio y un club de última generación. Los entusiastas del fitness y el bienestar pueden disfrutar de un gimnasio completamente equipado, un área de CrossFit al aire libre, plataformas para yoga y meditación, así como una pista para correr y andar en bicicleta. Para el ocio, los residentes tienen acceso a un campo de golf de 18 hoyos, canchas de pádel, tenis de mesa y una zona de juegos especial para jóvenes con entretenimiento de realidad virtual. Las familias pueden disfrutar de la máxima comodidad con parques infantiles, un club infantil y espacios amigables para mascotas. El proyecto también ofrece un lujoso salón de negocios, una biblioteca, salas de cine privadas y espacios de trabajo compartido, lo que garantiza un equilibrio perfecto entre trabajo y vida personal. El entorno al aire libre se enriquece con exuberantes céspedes verdes, un área de barbacoa y comedor al aire libre, así como tranquilos espacios para sentarse, creando un refugio pacífico en la vibrante ciudad. Ubicado en un lugar privilegiado con fácil acceso a destinos clave, este desarrollo redefine la vida urbana de lujo con una mezcla inigualable de elegancia, confort y comodidad.



El proyecto ofrece una exquisita colección de apartamentos de 1, 2, 3 y 4 habitaciones, diseñados y completamente amueblados para elevar la vivienda moderna con una elegancia y funcionalidad inigualables. Cada hogar está cuidadosamente diseñado con interiores de alta calidad, con armarios empotrados que ofrecen amplio espacio de almacenamiento y una estética moderna y elegante. Las cocinas están equipadas con electrodomésticos de primera calidad, asegurando tanto estilo como comodidad para los residentes. Las grandes ventanas de piso a techo inundan el interior de luz natural y ofrecen vistas excepcionales del horizonte de Dubái, el Santuario de Vida Silvestre Ras Al Khor y aguas tranquilas. Las amplias distribuciones integran sin esfuerzo las áreas de vivienda, comedor y entretenimiento, creando una atmósfera refinada y acogedora. Los apartamentos cuentan con superficies de alta calidad, incluidos elegantes pisos, encimeras premium y iluminación personalizada que añaden un toque de lujo. Los baños cuidadosamente diseñados están equipados con grifería elegante, modernos lavabos y lujosas duchas de lluvia, mejorando la experiencia general de confort y relajación. La automatización del hogar inteligente mejora aún más la experiencia de vivienda, con un control fluido sobre la iluminación, la temperatura y la seguridad. Cada detalle está seleccionado para encarnar una funcionalidad refinada y una sensación de exclusividad, redefiniendo la vivienda contemporánea en Dubái.

DXB-00204