Áticos en Venta Emiratos Árabes Unidos

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Abu Dabi
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Ras al-Jaima
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Ático Ático 11 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Ático Ático 11 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 11
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Área 3 628 m²
Piso 58/85
La torre S TENIDO Ultra-Luxury List Living✨ Ático de 5BR de ultra-luzEntra en un hogar donde…
$15,09M
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Ático Ático 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ático Ático 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Área 467 m²
Al Hamra Waterfront - complejo residencial costero de lujo con vistas al marDisfrute de un e…
Precio en demanda
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Ático Ático 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 566 m²
Experimente el epítome del lujo costero con este exquisito ático de 4 dormitorios en Habtoor…
$10,12M
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Ático Ático 8 habitaciones en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 8 habitaciones
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 965 m²
Piso 11/12
Apartamentos de Lujo en Venta en la Zona más Exclusiva de City Walk, Dubái City Walk es el c…
$9,27M
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Ático Ático 10 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 10 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 315 m²
Piso 41/43
Apartamentos de Ultra Lujo de Bugatti en un Nuevo Edificio Icónico de Dubai Business Bay Un …
$42,40M
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Ático Ático 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Área 212 m²
AVIDA Residencias – todo por una vida larga y felizBasándose en descubrimientos científicos …
$2,07M
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Ático Ático 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 5/10
Sila es un proyecto residencial moderno en Masdar City, Abu Dhabi con arquitectura ecológica…
$441,628
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Ático Ático 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Piso 5/10
Apartamentos en Luz Ora complejo residencial, con éxito ubicado en Dubai Islas! ¡Excelente u…
$693,977
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Ático Ático 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 387 m²
Piso 15/33
Sunstone de IMKAN - elegancia costera y armonía arquitectónica en la isla Al Reem.Sunstone e…
$2,04M
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Ático Ático 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 3/7
Sensi es una residencia costera moderna en la Isla Saadiyat con alto potencial de inversión.…
$792,205
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Ático Ático 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 223 m²
Apartamentos de lujo en Sea Haven con vistas al mar! Laguna privada y playa! Sistema de hoga…
$2,56M
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Ático Ático 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 560 m²
Piso 26/26
Apartamentos de lujo listos para mudarse en Dubai Marina Dubai Marina es uno de los barrios …
$8,28M
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Ático Ático 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 843 m²
Piso 8/9
Apartamentos con piscinas privadas en un complejo de estilo resort en Palm Jumeirah Estos ap…
$6,45M
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Ático Ático 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 319 m²
Piso 27/55
Las Torres Linar en Al Mamzar son seis torres de agua en la intersección de Dubai y Sharjah.…
$1,36M
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Ático Ático 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Piso 9/9
Propiedades en Jumeirah Gardens con Servicios Urbanos y Costeros Este proyecto residencial b…
$1,16M
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Ático Ático 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Área 477 m²
Piso 13
AL MARJAN ISLAND AlMarjan Island is a spectacular resort area located in the Emirate of Ras …
$4,94M
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Ático Ático 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 599 m²
Bienvenido a la epítome de lujo viviendo en Six Senses Residences. Detalles de la propiedad:…
$14,15M
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Ático Ático 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 527 m²
Piso 27/53
Dubai Real Estate Investment – Sofitel Branded Residences en el centro con vistas a Burj Kha…
$8,17M
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Ático Ático 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 799 m²
Piso 40/43
Residencia de estilo contemporáneo totalmente amueblada y equipada en Baccarat Hotel & Resid…
$19,60M
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Ático Ático 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 91 m²
Piso 8/39
Apartamentos de Lujo con Opción de Piscina Privada en Jumeirah Village Circle Jumeirah Villa…
$547,292
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Ático Ático 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 188 m²
Número de plantas 28
Apartamento en el Opus de Zaha Hadid en Dubái Este apartamento representa la cima de la vida…
$41,03M
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Ático Ático 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 611 m²
Animado para ofrecer este ático de 3 dormitorios en SLS Residences The Palm, un recién lanza…
$13,10M
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Ático Ático 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 505 m²
Piso 52/60
Propiedades con diseños elegantes en el puerto deportivo de Dubai Dubai, Marina es un centro…
$28,81M
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Ático Ático 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Piso 3/7
Sensi es una residencia costera moderna en la Isla Saadiyat con alto potencial de inversión.…
$1,04M
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Ático Ático 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 418 m²
Apartamentos de lujo en el nuevo complejo LIV LUX! Apartamentos para vivir e inversión (ROI …
$20,42M
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Ático Ático 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 559 m²
Piso 8/11
REEF 997 – Residencias exclusivas con terrazas innovadoras y jardines de invierno.El proyect…
$5,40M
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 450 m²
Apartamentos de lujo en Sea Haven con vistas al mar! Laguna privada y playa! Sistema de hoga…
$7,21M
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Ático Ático 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Piso 16/14
Apartamentos elegantes con diseño enfocado en el bienestar y vistas a Al Barari en Majan, Du…
$1,08M
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Ático Ático 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 218 m²
Piso 11/22
Creek View 4 es un complejo residencial boutique con un panorama de Dubai Creek en la parte …
$1,75M
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Ático Ático 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Área 440 m²
DWTN Residencias de Deyaar en el centro de DubaiDWTN Residencias de DeyaarDWTN Residencias d…
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