Piso en edificio nuevo Prestigiosos Apartamentos Frente al Mar en Palm Jumeirah

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$13,60M
;
32
ID: 27612
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    11

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos de Lujo Frente al Mar en Palm Jumeirah de Dubai

Experimente el máximo lujo con estas exclusivas residencias frente al mar en la icónica Palm Jumeirah de Dubái. Cada casa ofrece impresionantes vistas panorámicas del Golfo Pérsico, interiores meticulosamente diseñados y amplias distribuciones que combinan elegancia y confort. Algunas unidades cuentan con piscinas privadas, terrazas ajardinadas y ventanales que se extienden desde el suelo hasta el techo, creando una experiencia de vida interior y exterior impecable. Los residentes disfrutan de comodidades de primera clase, como una piscina de 50 metros, instalaciones de fitness y bienestar de última generación, un cine privado y salones sociales, todo diseñado para brindar un estilo de vida de resort en una de las ubicaciones más prestigiosas de Dubái.

Los apartamentos en venta en Palm Jumeirah, Dubái, se encuentran a solo 2 minutos de The Boardwalk, a 5 minutos de Atlantis The Palm, a 10 minutos de The Pointe, a 15 minutos del centro comercial Nakheel, a 15 minutos de Dubai Marina y a 20 minutos del puerto de Dubái. Lugares emblemáticos como Burj Al Arab, Ain Dubai, Dubai Mall y Burj Khalifa se encuentran a 25 o 30 minutos, mientras que los Aeropuertos Internacional de Dubái y World Central son fácilmente accesibles, combinando una vida de lujo con la mejor conectividad.

Este proyecto ofrece una lujosa vivienda frente al mar en Palm Jumeirah, Dubái, con impresionantes vistas panorámicas, piscinas privadas y servicios de primera clase. Los residentes disfrutan de fácil acceso a las principales atracciones, tiendas, restaurantes y lugares emblemáticos de la ciudad.

Las comodidades incluyen una piscina de 50 metros, un gimnasio totalmente equipado, instalaciones de spa y bienestar, cine privado, salones sociales y espacios exteriores ajardinados para una relajación total y una vida de lujo.


DXB-00289

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Dejar una solicitud
Dejar una solicitud
