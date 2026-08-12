Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Residencial
  4. Apartamento
  5. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Emiratos Árabes Unidos

;
Dubái
2632
Sarja
7
Ajmán
37
Abu Dabi
854
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
892 propiedades total found
Ático Ático 11 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Premium Premium
Ático Ático 11 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 11
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Área 3 628 m²
Piso 58/85
La torre S TENIDO Ultra-Luxury List Living✨ Ático de 5BR de ultra-luzEntra en un hogar donde…
$15,09M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Sobha Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Apartamento 2 habitaciones en Ghanadhah, Emiratos Árabes Unidos
UP UP
Apartamento 2 habitaciones
Ghanadhah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 5/6
Apartamento con vistas al mar y vistas al atardecer desde la terrazaJacob " Co. Beachfront L…
$1,14M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 5/15
Apartamento de lujo en primera línea de playa con vistas ininterrumpidas al mar en Miraggio,…
$677,764
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 164 m²
Número de plantas 14
Apartamentos Inspirados en el Hielo en Venta en el Distrito de Playa de Ras Al Khaimah El Di…
$1,29M
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 6
Eltiera Heights es el primer desarrollo residencial en las Islas Jumeirah –una dirección con…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Umed properties
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apartamento 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 441 m²
Número de plantas 18
Exclusivos Apartamentos Frente al Mar Diseñados por Elie Saab en Al Marjan Island Al Marjan …
$6,53M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Piso 2/45
Pisos frente al mar en Dubai Maritime City con vistas panorámicas al mar Este proyecto emble…
$1,04M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 345 m²
Piso 24/60
Viviendas de Inversión Frente al Mar en Dubai Maritime City con 35% Postentrega y Pagos Mens…
$3,09M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Piso 10/15
Apartamentos de lujo en Nobu Residences en Ras Al Khaimah! Alto ROI - 6% en $! ¡La rentabili…
$1,08M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Número de plantas 20
Apartamentos de lujo frente al mar con cuotas en Dubai Creek Harbour Dubai Creek Harbour es …
$875,205
Dejar una solicitud
Ático Ático 10 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 10 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 315 m²
Piso 41/43
Apartamentos de Ultra Lujo de Bugatti en un Nuevo Edificio Icónico de Dubai Business Bay Un …
$42,40M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 79 m²
Piso 7/8
Encantador apartamento con una impresionante vista al mar, piscina, gimnasio y zonas de yoga…
$692,966
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 6/12
241 WATERSIDE - privacidad de la isla, arquitectura minimalista y estilo de vida de resort e…
$514,374
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
Piso 33/50
Apartamentos Frente al Mar con Plan de Pago Flexible en Al Mamzar Sharjah Al Mamzar, Sharjah…
$459,540
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/38
Apartamentos a Plazos de la Marca Franck Muller en Dubai Marina El puerto deportivo de Dubai…
$473,396
Dejar una solicitud
Apartamento 6 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 6 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 176 m²
Piso 14
Un extraordinario apartamento junto al mar con panorámicas impresionantes, servicios de fitn…
$1,45M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 10
Apartamento de lujo con vistas panorámicas al mar, servicios de estilo resort, acceso privad…
$485,966
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Número de plantas 18
Apartamentos estilo resort frente al canal en Mina Al Arab Ubicado en Mina Al Arab, Ras Al K…
$1,65M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 5/9
Amplio apartamento de 1 dormitorio con balcón y prestaciones del hotel en un complejo verde …
$476,446
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Apartamento 6 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 6 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 508 m²
Piso 16/18
Apartamentos frente al mar en Nikki Beach, Al Marjan, Ras Al Khaimah Al Marjan en Ras Al Kha…
$4,72M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Piso 9/14
Impresionantes Apartamentos con Vista al Mar en Dubai Islands con un Plan de Pago 50/50 Este…
$1,24M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Piso 5/23
Apartamentos y casas adosadas de lujo frente al mar en la isla Al Marjan La isla Al Marjan, …
$2,33M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 10/15
Moderno apartamento en el complejo residencial Sea Legend Tower Uno en la prestigiosa zona d…
$804,564
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 113 m²
Piso 3/9
Lujoso Apartamento de 1 Habitación frente al Agua en Mina by Azizi Viva el confort y la e…
$1,17M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 5/9
Apartamentos en el lujoso complejo residencial Yachtside Marina Residences en Siniya Island!…
$356,438
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 23/71
Apartamentos en Proyecto Residencial de Lujo con Vista al Canal en Business Bay Ubicados en …
$704,320
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 19
Elegantes Apartamentos con Servicios de Estilo Resort en Ras Al Khaimah El centro de Mina, e…
$690,465
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Número de plantas 23
Apartamentos Elegantes a Distancia a Pie de la Playa en Al Hamra Village Eleve su estilo de …
$471,086
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Número de plantas 17
Apartamentos Simplex y Dúplex en un Complejo Junto al Mar en la Isla de Dubai Los apartament…
$862,504
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 113 m²
Número de plantas 12
Apartamentos de Diseño Elegante en Venta en Dubai Islands Descubra un estilo de vida con val…
$687,001
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Emiratos Árabes Unidos

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir