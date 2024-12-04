Piso en edificio nuevo Aurea by Emaar

Aurea by Emaar — Rashid Yachts & Marina (RYM)
Vivienda boutique frente al mar en la marina insignia de Dubái. Aurea ofrece apartamentos de 1–3 dormitorios bañados de luz (con algunas tipologías más amplias), enmarcados por paseos ajardinados, vistas a la marina y amenidades de estilo resort: piscina infinity, espacios de bienestar y zonas sociales al aire libre. A pasos del paseo de yates y de la oferta gastronómica, con acceso fluido a la ciudad, Aurea combina diseño contemporáneo y un estilo de vida relajado de marina—pensado para confort, privacidad y valor perdurable. Registre su interés hoy.