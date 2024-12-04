  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Aurea by Emaar

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$638,269
VAT
;
TOP TOP
19 1
ID: 32696
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Metro
    Al Ghubaiba (~ 900 m)
  • Metro
    Al Ras (~ 700 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2030
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

Aurea by Emaar — Rashid Yachts & Marina (RYM)
Vivienda boutique frente al mar en la marina insignia de Dubái. Aurea ofrece apartamentos de 1–3 dormitorios bañados de luz (con algunas tipologías más amplias), enmarcados por paseos ajardinados, vistas a la marina y amenidades de estilo resort: piscina infinity, espacios de bienestar y zonas sociales al aire libre. A pasos del paseo de yates y de la oferta gastronómica, con acceso fluido a la ciudad, Aurea combina diseño contemporáneo y un estilo de vida relajado de marina—pensado para confort, privacidad y valor perdurable. Registre su interés hoy.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Reseña en vídeo de edificio de apartamentos Aurea by Emaar

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Piso en edificio nuevo Aurea by Emaar
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$638,269
VAT
