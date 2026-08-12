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Villas en venta en Emiratos Árabes Unidos

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Abu Dabi
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Villa 4 habitaciones en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
Premium Premium
Villa 4 habitaciones
Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 257 m²
Luxury Waterfront Living Diseñado para familias, inversores y compradores de estilo de vidaE…
$762,423
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Villa en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Waterfron Villas con acceso a la playa y a poca distancia del mar.Disponible 0% plan de pago…
$685,000
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 172 m²
Amplia villa con 3 dormitorios + mucama habitaciónVilla lista en una zona tranquila - Damac …
$490,130
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Villa 5 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 447 m²
Número de plantas 3
Villa en el exclusivo proyecto Isla Siniya! Vistas impresionantes del Golfo Arábigo! La vill…
$2,88M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 287 m²
Cómoda casa adosada Kensington Gardens en Dubai International City! Cocina totalmente amuebl…
$1,01M
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Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 372 m²
Número de plantas 1
Residencias flotantes de Buddha-Bar son residencias flotantes de lujo únicas y estilo de vid…
$5,99M
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Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 310 m²
Complejo Premium Burj Binghatti ¡Jacob & Co Residences! ¡Yield del 10%! ¡Inversión profitabl…
$2,28M
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Villa 6 habitaciones en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 612 m²
Waterfron Villas con playa privada, a poca distancia del mar.Disponible 0% plan de pago de i…
$1,15M
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Villa 6 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 408 m²
Número de plantas 2
Isola Villa Terra Collection: villa ultra lujosa en Pearl Jumeirah!Isola Villa Terra Collect…
$16,88M
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Precio desde 1.760.000 Silencio De 73 m2Ocean Cove en Rashid Yachts & Marina – Un Haven Wate…
$479,237
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Área 668 m²
Dubailand: a 5 minutos de Dubai Rugby Sevens A 8 minutos del centro comercial Dubai Outlet A…
$4,15M
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Villa 6 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 422 m²
Número de plantas 2
Viviendas ecológicas de lujo con certificación Estidama Pearl 3 en Masdar City Masdar City e…
$1,70M
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Villa 6 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 401 m²
Número de plantas 3
Casas Independientes con Ascensores y Piscinas Privadas en Abu Dabi Estas viviendas independ…
$2,48M
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 334 m²
Número de plantas 2
Raiha Stand Alone Villa en Waada es una villa privada premium en Dubai Sur!Raiha Stand Alone…
$1,25M
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 892 m²
Número de plantas 2
Fleurs De Jardin, MBR La ciudad es una colección cerrada de villas y mansiones en Meydan D11…
$7,08M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Cómoda casa adosada Kensington Gardens en Dubai International City! Cocina totalmente amuebl…
$876,712
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Villa 4 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Número de plantas 2
Masaar 3 es un oasis de bosque con casas inteligentes, naturaleza y atractivo de inversión.E…
$759,717
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 343 m²
Número de plantas 2
Villas que ofrecen un estilo de vida y una oportunidad de inversión en una magnífica comunid…
$1,60M
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Villa 8 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Villa 8 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 365 m²
Número de plantas 2
Casas de Lujo con Condiciones de Pago 70/30 en Sharjah El proyecto está ubicado en la zona d…
$1,57M
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Villa 6 habitaciones en Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 636 m²
Número de plantas 2
Y Views at Bayn: villas costeras de próxima generación en Ghantout!Y Views at Bayn is an ind…
$6,00M
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Villa 5 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Número de plantas 2
Inversión en bienes raíces Abu Dhabi – Sobha City con apartamentos y villas frente al mar en…
$2,20M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Área 283 m²
Apartment area 283 sq. m. Balcony area 60 sq. m. Roof area 475 sq.m. About the Grand Pol…
$2,15M
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Аталанта
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Villa 7 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Villa 7 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 450 m²
Piso 1/3
Villas de lujo con pago a plazos hasta la entrega en la isla Siniyah en Umm Al Quwain La isl…
$7,54M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 445 m²
Número de plantas 2
Villas de lujo y casas adosadas en el nuevo proyecto Nad Al Sheba Gardens en Nad Al Sheba Ga…
$3,10M
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Villa 5 habitaciones en Al Rahah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Al Rahah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Número de plantas 2
Villas Ultra Lujo Frente al Agua de la Marca Manchester City y Estilo de Vida Deportivo Ubic…
$1,89M
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 437 m²
Athlon’s expertly designed luxury villas and townhouses deliver a vibrant living experience.…
$1,61M
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 670 m²
Número de plantas 4
Bentley Home Villas con 5 dormitorios y piscina privada en Dubai Meydan Estas villas se encu…
$7,44M
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Villa 20 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 20 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 20
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 7 500 m²
The Crown Penthouse – Raffles The PalmIconic residence of77,707 sq ft spread over three
Precio en demanda
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Villa 3 habitaciones en Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 371 m²
Piso 1/3
Inversión en Villas flotantes en un proyecto inigualable en The World Islands Dubai The Worl…
$6,02M
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Villa 5 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 314 m²
Número de plantas 2
Villa exclusiva en AlJurf Gardens – Kayan 2! Primera ubicación a lo largo de la costa Sahel …
$1,55M
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Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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