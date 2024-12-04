Piso en edificio nuevo 11hills park by Akmal Rustami

🏡 11 Hills Park en Dubai Science Park

Una inversión residencial Premium en el corredor de innovación de Dubai

📍 Ubicación estratégica

• 🗺️Situado estratégicamente en Umm Suqeim Road, garantizando una alta visibilidad y conectividad sin costuras a las principales carreteras (Al Khail Rd, Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd).

• 🚗Easy Access to Dubai’s key districts (Downtown, DIFC, Dubai Marina) en 15-20 minutos, maximizing rental appeal for professionals.

🎯 Proposición de valor básico: Ecosistema de juego en vivo

• 🧠 En el centro del Centro de Investigación de Negocios: Directamente integrado en Dubai Science Park, una comunidad próspera de empresas farmacéuticas, científicas y tecnológicas globales. Esto garantiza un mercado cautivo de profesionales de alto ingreso.

• 🌳Serene Escape con acceso a la ciudad: Ofrece a los residentes un ambiente tranquilo y verde con vistas a parkland, un punto de venta único dentro de una metrópoli bulliciosa.

🛍️ Estilo de vida sin igual " Convenience

• 🛒Adjacent a Dubai Hills Mall: Un destino comercial importante. Esta proximidad garantiza una comodidad premium y aumenta directamente el valor de la propiedad y las primas de alquiler.

• 🏫Cerca de las comodidades clave: Rodeado de prestigiosas escuelas internacionales, universidades, hospitales y hoteles, creando una comunidad autosuficiente y amigable con la familia.

🌟 Premium & Culturally Attuned Wellness Facilities

• 💪Salud Dedicada & Bienestar: Un centro de fitness de última generación con gimnasios independientes y totalmente equipados para hombres y mujeres, garantizando privacidad y comodidad para todos los residentes.

• 🏊Servicios Exclusivos de Ocio: Características piscinas separadas para hombres y mujeres, catering a las preferencias culturales y ofreciendo una experiencia de estilo turístico premium y privado.

📈 Aspectos destacados de las inversiones

• 🎯Cautive Demand & Market Fit: Sits within a multicultural hub and specifically caters to the preferences of a diverse, high-income demographic (including Middle Eastern, Asian, and European families), ensuring higher occupancy rates.

• ♻️Future-Proof " Culturally Sensible: Afine con los pilares de la innovación y el bienestar de Dubai, al tiempo que establece un nuevo estándar para la privacidad y el lujo en la vida comunitaria.

• 🚀Competitive Edge: Las instalaciones separadas de bienestar proporcionan una propuesta única de venta significativa (USP) sobre los desarrollos estándar, lo que permite precios de alquiler premium y atraer una base de inquilino más amplia.

• 📊Trayectoria de Crecimiento: Situado en la zona establecida de Dubai Hills, se beneficia de la infraestructura existente mientras que es la oferta residencial premium dentro del clúster de Science Park en expansión.

✅ Resumen:

11 Hills Park es una inversión estratégica que domina el equilibrio entre lujo, privacidad y ubicación. Se ocupa directamente de la demanda de servicios culturalmente afinados y de alta gama dentro de un próspero centro de economía del conocimiento. Esta combinación única garantiza fuertes rendimientos de alquiler, menor volumen de negocios de arrendatario, y fuerte apreciación de capital a largo plazo.