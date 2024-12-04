  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  Piso en edificio nuevo 11hills park by Akmal Rustami

Piso en edificio nuevo 11hills park by Akmal Rustami

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$230,000
de
$6,052/m²
;
2
ID: 32989
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    18

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

🏡 11 Hills Park en Dubai Science Park

Una inversión residencial Premium en el corredor de innovación de Dubai

📍 Ubicación estratégica
• 🗺️Situado estratégicamente en Umm Suqeim Road, garantizando una alta visibilidad y conectividad sin costuras a las principales carreteras (Al Khail Rd, Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd).
• 🚗Easy Access to Dubai’s key districts (Downtown, DIFC, Dubai Marina) en 15-20 minutos, maximizing rental appeal for professionals.

🎯 Proposición de valor básico: Ecosistema de juego en vivo
• 🧠 En el centro del Centro de Investigación de Negocios: Directamente integrado en Dubai Science Park, una comunidad próspera de empresas farmacéuticas, científicas y tecnológicas globales. Esto garantiza un mercado cautivo de profesionales de alto ingreso.
• 🌳Serene Escape con acceso a la ciudad: Ofrece a los residentes un ambiente tranquilo y verde con vistas a parkland, un punto de venta único dentro de una metrópoli bulliciosa.

🛍️ Estilo de vida sin igual " Convenience
• 🛒Adjacent a Dubai Hills Mall: Un destino comercial importante. Esta proximidad garantiza una comodidad premium y aumenta directamente el valor de la propiedad y las primas de alquiler.
• 🏫Cerca de las comodidades clave: Rodeado de prestigiosas escuelas internacionales, universidades, hospitales y hoteles, creando una comunidad autosuficiente y amigable con la familia.

🌟 Premium & Culturally Attuned Wellness Facilities
• 💪Salud Dedicada & Bienestar: Un centro de fitness de última generación con gimnasios independientes y totalmente equipados para hombres y mujeres, garantizando privacidad y comodidad para todos los residentes.
• 🏊Servicios Exclusivos de Ocio: Características piscinas separadas para hombres y mujeres, catering a las preferencias culturales y ofreciendo una experiencia de estilo turístico premium y privado.

📈 Aspectos destacados de las inversiones
• 🎯Cautive Demand & Market Fit: Sits within a multicultural hub and specifically caters to the preferences of a diverse, high-income demographic (including Middle Eastern, Asian, and European families), ensuring higher occupancy rates.
• ♻️Future-Proof " Culturally Sensible: Afine con los pilares de la innovación y el bienestar de Dubai, al tiempo que establece un nuevo estándar para la privacidad y el lujo en la vida comunitaria.
• 🚀Competitive Edge: Las instalaciones separadas de bienestar proporcionan una propuesta única de venta significativa (USP) sobre los desarrollos estándar, lo que permite precios de alquiler premium y atraer una base de inquilino más amplia.
• 📊Trayectoria de Crecimiento: Situado en la zona establecida de Dubai Hills, se beneficia de la infraestructura existente mientras que es la oferta residencial premium dentro del clúster de Science Park en expansión.

✅ Resumen:
11 Hills Park es una inversión estratégica que domina el equilibrio entre lujo, privacidad y ubicación. Se ocupa directamente de la demanda de servicios culturalmente afinados y de alta gama dentro de un próspero centro de economía del conocimiento. Esta combinación única garantiza fuertes rendimientos de alquiler, menor volumen de negocios de arrendatario, y fuerte apreciación de capital a largo plazo.

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 38.0
Precio por m², USD 6,579
Precio del apartamento, USD 250,000

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New high-rise Altitude Residence with swimming pools on the bank of the canal, Business Bay, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$903,020
Complejo residencial
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$517,500
Edificio de apartamentos Binghatti Aquarise
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$275,000
Complejo residencial New Oria Residence with a garden and swimming pools near the canal, Ras Al Khor, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$774,221
Complejo residencial
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$145,000
Está viendo
Piso en edificio nuevo 11hills park by Akmal Rustami
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$230,000
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Ir
