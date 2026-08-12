Locales comerciales en venta en Emiratos Árabes Unidos

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Dubái
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12
Ras al-Jaima
3
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Propiedad comercial 60 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 60 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Área 60 m²
Piso 14
La doble torre EDGE de Select Group trae un ambiente urbano ecléctico a la ciudad, que se de…
$462,794
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Oficina 183 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 183 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 183 m²
Número de plantas 18
Oficinas de Alta Gama en Venta en Motor City, Dubái Motor City es uno de los centros urbanos…
$1,37M
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Propiedad comercial 88 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 88 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Área 88 m²
Sterling es un complejo residencial de Omniyat Properties. El proyecto incluye 2 torres de l…
$563,694
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TekceTekce
Propiedad comercial 142 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 142 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 142 m²
Piso 1/48
Local comercial de 142 m2 en SKY LEVEL 1, Jumeirah Village Circle, Dubai – activo listo para…
$872,303
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Tienda 64 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tienda 64 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 64 m²
Piso 1/14
Propiedad comercial en V1STARA Casa con excelente ubicación en Al Furjan! ¡Una comunidad vib…
$608,496
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Propiedad comercial 74 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 74 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 74 m²
Piso 1/14
Espacio comercial de 74 m2 en el G-floor en VISTA por Vision es un formato de escaparate en …
$477,341
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Oficina 126 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 126 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 126 m²
Piso 12/32
Espacios Móviles Totalmente Amueblados para Propiedades Comerciales con Servicios Completos …
$1,85M
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Oficina 56 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 56 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 56 m²
Piso 1/26
Oficina 56 m2 en la 4a planta en Binghatti Moonlight - espacio comercial en la prestigiosa z…
$573,860
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Propiedad comercial 194 m² en Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 194 m²
Emiratos Árabes Unidos
Área 194 m²
Piso 1/29
Local comercial en venta en Binghatti Aquarise complex!¿Está buscando el lugar perfecto para…
$2,82M
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Propiedad comercial 89 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 89 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 89 m²
Piso 1/39
Espacio comercial de 89 m2 a nivel P2 en Sky Hills ASTRA es un formato racional para los neg…
$914,928
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Propiedad comercial 58 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 58 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 58 m²
Piso 1/34
Espacio comercial de 58 m2 en la planta baja en el complejo residencial Mercedes-Benz Places…
$1,26M
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Propiedad comercial 105 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 105 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 105 m²
Piso 1/38
Local comercial en venta en el complejo residencial Timez!¿Está buscando el lugar perfecto p…
$1,03M
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Propiedad comercial 42 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 42 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 42 m²
Piso 1/27
¡El espacio comercial perfecto para su negocio en Barari Heights!Una excelente oferta para l…
$374,055
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Propiedad comercial 147 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 147 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 147 m²
Piso 1/37
Espacio comercial de 147 m2 en el G-floor en Sky Line es un espacio de negocios en Dubai Lan…
$1,63M
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Oficina 75 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 75 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 75 m²
Piso 1/72
Propiedades comerciales en Binghatti Circle son prestigiosas instalaciones de venta callejer…
$554,474
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Propiedad comercial 142 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 142 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 142 m²
Piso 1/11
Espacio comercial en Chelsea Gardens es un formato funcional para los negocios en Al Satwa, …
$1,74M
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Propiedad comercial 81 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 81 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 81 m²
Piso 1/18
Espacio comercial de 81 m2 en Azizi Wasel es un formato acuoso en Dubai Islands.El espacio c…
$1,50M
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Propiedad comercial 322 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 322 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 322 m²
Situado en el corazón de Business Bay, a pocos minutos del centro de Dubái, estas residencia…
$6,25M
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Propiedad comercial 57 m² en Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 57 m²
Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 57 m²
Piso 6/5
Habitaciones de hotel frente al mar con ingresos por alquiler garantizados en World Islands,…
$829,020
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Propiedad comercial 60 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 60 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 60 m²
Piso 1/20
¡No pierdas la oportunidad de implementar tus ideas de negocio hoy!Proyecto de lujo Equiti G…
$525,032
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Propiedad comercial 132 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 132 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 132 m²
Piso 1/9
Una instalación médica de 132 m2 en The Murex Clinic es una propiedad comercial en Dubai Hea…
$1,74M
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Hotel Rooms Blu Hotel & Residences en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Hotel Rooms Blu Hotel & Residences
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 48 m²
Radisson Blu Hotel & Residences: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK CentralContac…
$340,399
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Propiedad comercial 109 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 109 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 109 m²
Piso 1/21
Espacio comercial de 109 m2 en Peace Avenue es un formato prometedor en Jebel Ali, Dubai.El …
$1,61M
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Propiedad comercial 437 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 437 m²
Piso 1/21
Future Residence Commercial Real Estate es una ubicación de negocios premium en Meydan Horiz…
$4,23M
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Oficina 35 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Área 35 m²
Piso 1/51
Oficinas modernas en el proyecto Aspirz de Danubio!¿Está buscando el lugar perfecto para su …
$252,694
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Propiedad comercial 186 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 186 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 186 m²
Piso 1/56
Propiedad comercial en rascacielos de lujo Fashionz por Danube, que incluye una planta baja,…
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Oficina 107 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 107 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 107 m²
Piso 12/24
Inmobiliaria comercial en Sol Levante - prestigiosa propiedad del mar con alto tráfico y ROI…
$827,792
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Oficina 265 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Oficina 265 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 265 m²
Número de plantas 15
Propiedades Comerciales de Inversión en Barsha Heights, Dubái, con Fácil Acceso Este moderno…
$2,26M
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Propiedad comercial 46 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Propiedad comercial 46 m²
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 46 m²
Piso 1/26
Espacio comercial de 46 m2 en Celesto Tower 4 es un formato compacto para negocios en Dubai …
$394,313
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Oficina 940 m² en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 940 m²
Número de plantas 21
Oficinas con icónicas vistas al Burj Khalifa en Business Bay, Dubái Este desarrollo comercia…
$16,41M
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