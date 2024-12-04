Complejo residencial Creek Haven

Creek Haven es un moderno complejo residencial de Emaar en Dubai Creek Harbour.



Creek Haven es un nuevo proyecto del desarrollador Emaar, situado en la prestigiosa zona de Dubai Creek Harbour. El complejo incluye un nivel subterráneo, planta baja, tres niveles de podio y treinta pisos residenciales. La colección cuenta con apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El plazo es Q1/2030.



Las ventajas del complejo:

- Fachas modernas que encajan armoniosamente en el paisaje circundante;

- Vistas del parque, Burj Khalifa y Downtown Dubai skyline

- Interiores en una paleta de calma brillante con texturas suaves para una estancia acogedora;

- Espacios amplios y reflexivos para un descanso y una vida confortables.



La infraestructura del complejo:

Piscina infinita con vistas espectaculares;

- Zona de juegos infantiles y piscina infantil;

- Gimnasio y gimnasio;

- Corte para jugar al paddle y al tenis de mesa;

- Zonas de yoga y zona de picnic y barbacoa;

- Zona de Recreación junto a la piscina y zona pública;

- Caminos y áreas recreativas.



Ubicación y ventajas de la zona

Creek Haven se encuentra en Dubai Creek Harbour, con fácil acceso a los puntos clave de la ciudad:

- Mina Rashid - 5 minutos.

Jumeirah Beach Coast – 10 minutos

El Souq de Oro y el centro de Dubai – 15 minutos

Aeropuerto Internacional de Dubai – 10 minutos

Aeropuerto de Al Maktoum - 40 minutos.



