Complejo residencial Creek Haven

Creek Haven

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
$514,888
  País
    Emiratos Árabes Unidos
  Región / estado
    Dubái

Características del objeto

    Monolítico
    2030
    Con acabado
    35

  Seguridad

  Aparcamientos

  Piscina
  Gimnasio
  Ascensor

  Transacción remota

Sobre el complejo

Creek Haven es un moderno complejo residencial de Emaar en Dubai Creek Harbour.

Creek Haven es un nuevo proyecto del desarrollador Emaar, situado en la prestigiosa zona de Dubai Creek Harbour. El complejo incluye un nivel subterráneo, planta baja, tres niveles de podio y treinta pisos residenciales. La colección cuenta con apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El plazo es Q1/2030.

Las ventajas del complejo:
- Fachas modernas que encajan armoniosamente en el paisaje circundante;
- Vistas del parque, Burj Khalifa y Downtown Dubai skyline
- Interiores en una paleta de calma brillante con texturas suaves para una estancia acogedora;
- Espacios amplios y reflexivos para un descanso y una vida confortables.

La infraestructura del complejo:
Piscina infinita con vistas espectaculares;
- Zona de juegos infantiles y piscina infantil;
- Gimnasio y gimnasio;
- Corte para jugar al paddle y al tenis de mesa;
- Zonas de yoga y zona de picnic y barbacoa;
- Zona de Recreación junto a la piscina y zona pública;
- Caminos y áreas recreativas.

Ubicación y ventajas de la zona
Creek Haven se encuentra en Dubai Creek Harbour, con fácil acceso a los puntos clave de la ciudad:
- Mina Rashid - 5 minutos.
Jumeirah Beach Coast – 10 minutos
El Souq de Oro y el centro de Dubai – 15 minutos
Aeropuerto Internacional de Dubai – 10 minutos
Aeropuerto de Al Maktoum - 40 minutos.

Contacta con nosotros para asesoría personal y calcula el costo de comprar apartamentos en Creek Haven.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
