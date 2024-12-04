Complejo residencial Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle

Pearl House 4 – Sofisticada Urban Living in Jumeirah Village Circle.
Effortless elegancia cumple con el diseño inteligente en el corazón de JVC.
Panorama general del proyecto:
Pearl House 4 es una torre residencial boutique en Jumeirah Village Circle (JVC) por Imtiaz Developments, conocida por la entrega en tiempo y el lujo de gama media de alta calidad. Situado en una comunidad verde, centrada en la familia, este edificio de 15 plantas cuenta con arquitectura fluida, balcones esculpidos y acabados premium.
Tipos de unidad, tamaños & precio
Unidad Tipo tamaño (aprox.)Precio de inicio (€)
Estudio ~ 36,60 m2 desde 180.000€
1 dormitorio ~ 73 m2 de 305.000€
2 Dormitorios ~ 111 m2 desde 380.000€
Plan de Pago " Handover:
20% en reserva
40% durante la construcción
40% en la entrega
Paso previsto: Q4 2027
Amenities & Lifestyle Características:
Pearl House 4 ofrece una experiencia de vida estilo resort con:
Piscina de infinidad en la azotea & cubiertas de sol.
Indoor & zonas de bienestar al aire libre.
Deck de yoga, clubhouse, áreas de barbacoa.
Capacidades de casa inteligente & estaciones de carga EV.
Zona de juegos para niños, salón social y servicios de conserjería.
Prime Location & Connectivity:
Situado en el centro de JVC, un distrito vibrante y familiar.
A pocos pasos de Circle Mall, supermercados, parques y escuelas.
Acceso rápido a las principales carreteras: Al Khail Road " Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.
Tranquil la comunidad, pero a sólo 15-20 minutos del centro, Marina o el aeropuerto.
Aspectos destacados de la inversión:
Precios de entrada atractivos con flexibilidad en los pagos.
Proveniente desarrollador con entrega y calidad constantes oportunas.
Fuertes rendimientos de alquiler (~6.5–8%) en JVC, con estudios que generan AED 50K–85K.
Propietario, atractivo para profesionales, familias e inversores de alquiler.
Por qué Pearl House 4 Stands Fuera:
Pearl House 4 combina el diseño contemporáneo, un ambiente comunitario verde y términos favorables a los inversores, ofreciendo una inversión inteligente y un hogar urbano sereno.