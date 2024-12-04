Complejo residencial Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle

Pearl House 4 – Sofisticada Urban Living in Jumeirah Village Circle.

Effortless elegancia cumple con el diseño inteligente en el corazón de JVC.

Panorama general del proyecto:

Pearl House 4 es una torre residencial boutique en Jumeirah Village Circle (JVC) por Imtiaz Developments, conocida por la entrega en tiempo y el lujo de gama media de alta calidad. Situado en una comunidad verde, centrada en la familia, este edificio de 15 plantas cuenta con arquitectura fluida, balcones esculpidos y acabados premium.

Tipos de unidad, tamaños & precio

Unidad Tipo tamaño (aprox.)Precio de inicio (€)

Estudio ~ 36,60 m2 desde 180.000€

1 dormitorio ~ 73 m2 de 305.000€

2 Dormitorios ~ 111 m2 desde 380.000€

Plan de Pago " Handover:

20% en reserva

40% durante la construcción

40% en la entrega

Paso previsto: Q4 2027



Amenities & Lifestyle Características:

Pearl House 4 ofrece una experiencia de vida estilo resort con:

Piscina de infinidad en la azotea & cubiertas de sol.

Indoor & zonas de bienestar al aire libre.

Deck de yoga, clubhouse, áreas de barbacoa.

Capacidades de casa inteligente & estaciones de carga EV.

Zona de juegos para niños, salón social y servicios de conserjería.

Prime Location & Connectivity:

Situado en el centro de JVC, un distrito vibrante y familiar.

A pocos pasos de Circle Mall, supermercados, parques y escuelas.

Acceso rápido a las principales carreteras: Al Khail Road " Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.

Tranquil la comunidad, pero a sólo 15-20 minutos del centro, Marina o el aeropuerto.

Aspectos destacados de la inversión:

Precios de entrada atractivos con flexibilidad en los pagos.

Proveniente desarrollador con entrega y calidad constantes oportunas.

Fuertes rendimientos de alquiler (~6.5–8%) en JVC, con estudios que generan AED 50K–85K.

Propietario, atractivo para profesionales, familias e inversores de alquiler.

Por qué Pearl House 4 Stands Fuera:

Pearl House 4 combina el diseño contemporáneo, un ambiente comunitario verde y términos favorables a los inversores, ofreciendo una inversión inteligente y un hogar urbano sereno.