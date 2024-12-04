  1. Realting.com
  Complejo residencial Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle

Complejo residencial Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
$209,067
24
ID: 27478
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/8/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Sobre el complejo

Pearl House 4 – Sofisticada Urban Living in Jumeirah Village Circle.

Effortless elegancia cumple con el diseño inteligente en el corazón de JVC.

Panorama general del proyecto:

Pearl House 4 es una torre residencial boutique en Jumeirah Village Circle (JVC) por Imtiaz Developments, conocida por la entrega en tiempo y el lujo de gama media de alta calidad. Situado en una comunidad verde, centrada en la familia, este edificio de 15 plantas cuenta con arquitectura fluida, balcones esculpidos y acabados premium.

Tipos de unidad, tamaños & precio

Unidad Tipo tamaño (aprox.)Precio de inicio (€)

Estudio ~ 36,60 m2 desde 180.000€

1 dormitorio ~ 73 m2 de 305.000€

2 Dormitorios ~ 111 m2 desde 380.000€

Plan de Pago " Handover:

  • 20% en reserva

  • 40% durante la construcción

  • 40% en la entrega

  • Paso previsto: Q4 2027

Amenities & Lifestyle Características:

Pearl House 4 ofrece una experiencia de vida estilo resort con:

  • Piscina de infinidad en la azotea & cubiertas de sol.

  • Indoor & zonas de bienestar al aire libre.

  • Deck de yoga, clubhouse, áreas de barbacoa.

  • Capacidades de casa inteligente & estaciones de carga EV.

  • Zona de juegos para niños, salón social y servicios de conserjería.

Prime Location & Connectivity:

  • Situado en el centro de JVC, un distrito vibrante y familiar.

  • A pocos pasos de Circle Mall, supermercados, parques y escuelas.

  • Acceso rápido a las principales carreteras: Al Khail Road " Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.

  • Tranquil la comunidad, pero a sólo 15-20 minutos del centro, Marina o el aeropuerto.

Aspectos destacados de la inversión:

  • Precios de entrada atractivos con flexibilidad en los pagos.

  • Proveniente desarrollador con entrega y calidad constantes oportunas.

  • Fuertes rendimientos de alquiler (~6.5–8%) en JVC, con estudios que generan AED 50K–85K.

  • Propietario, atractivo para profesionales, familias e inversores de alquiler.

Por qué Pearl House 4 Stands Fuera:

Pearl House 4 combina el diseño contemporáneo, un ambiente comunitario verde y términos favorables a los inversores, ofreciendo una inversión inteligente y un hogar urbano sereno.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Pregunte lo que quiera
