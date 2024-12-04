  1. Realting.com
  Emiratos Árabes Unidos
  Barrio residencial Ghaf Woods

Barrio residencial Ghaf Woods

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$410,959
de
$80/m²
BTC
4.8882755
ETH
256.2154180
USDT
406 308.7958317
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
14
ID: 25993
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/9/25

Localización

  País
    Emiratos Árabes Unidos
  Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Clase
    Clase
    Clase de negocios
  Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

Ghaf Woods es un lujoso desarrollo residencial que integra perfectamente con la naturaleza, ofreciendo una experiencia única de vida comunitaria. Situado en el corazón de Dubai, el proyecto cuenta con elegantes casas eco-conscientes con amplios interiores. El concepto básico de Ghaf Woods es la sostenibilidad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus residentes, proporcionando un ecosistema sostenible con diversos espacios y servicios verdes.

Aspectos destacados:
- Apartamentos: Disponible en configuraciones de 1 a 3 dormitorios, con acabados modernos que enfatizan la comodidad y la vida contemporánea.
- Diseño: Construido con materiales de alta calidad, cada unidad ofrece amplias áreas de vida y entretenimiento, cocinas modernas, baños elegantes y grandes zonas de estar que se mezclan perfectamente con la naturaleza circundante. Algunas unidades cuentan con terrazas privadas para disfrutar al aire libre.
- Ubicación: Convenientemente situado con fácil acceso a los principales atractivos y distritos comerciales de Dubái, incluyendo Palm Jumeirah, Dubai Marina y el Aeropuerto Internacional de Dubai.
- Características de la comunidad: Parte de una comunidad sostenible más grande que promueve un estilo de vida saludable y activo, con comodidades como pistas de ciclismo, parques y centros de bienestar.
- Concepto: Más que una residencia, un santuario que encarna la responsabilidad ambiental y el lujo moderno.

Plan de pago

Pago por adelantado 10%

Pre Handover Payments 50 %

En Handover 40%

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Barrio residencial Ghaf Woods
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$410,959
