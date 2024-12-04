Barrio residencial Ghaf Woods

Ghaf Woods es un lujoso desarrollo residencial que integra perfectamente con la naturaleza, ofreciendo una experiencia única de vida comunitaria. Situado en el corazón de Dubai, el proyecto cuenta con elegantes casas eco-conscientes con amplios interiores. El concepto básico de Ghaf Woods es la sostenibilidad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus residentes, proporcionando un ecosistema sostenible con diversos espacios y servicios verdes.

Aspectos destacados:

- Apartamentos: Disponible en configuraciones de 1 a 3 dormitorios, con acabados modernos que enfatizan la comodidad y la vida contemporánea.

- Diseño: Construido con materiales de alta calidad, cada unidad ofrece amplias áreas de vida y entretenimiento, cocinas modernas, baños elegantes y grandes zonas de estar que se mezclan perfectamente con la naturaleza circundante. Algunas unidades cuentan con terrazas privadas para disfrutar al aire libre.

- Ubicación: Convenientemente situado con fácil acceso a los principales atractivos y distritos comerciales de Dubái, incluyendo Palm Jumeirah, Dubai Marina y el Aeropuerto Internacional de Dubai.

- Características de la comunidad: Parte de una comunidad sostenible más grande que promueve un estilo de vida saludable y activo, con comodidades como pistas de ciclismo, parques y centros de bienestar.

- Concepto: Más que una residencia, un santuario que encarna la responsabilidad ambiental y el lujo moderno.

Plan de pago

Pago por adelantado 10%

Pre Handover Payments 50 %

En Handover 40%