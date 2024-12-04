  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas a la Ciudad con Plan de Pagos en Dubai JVT

Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas a la Ciudad con Plan de Pagos en Dubai JVT

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$745,185
;
21
Dejar una solicitud
ID: 27728
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    20

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos Modernos con Cuotas Flexibles en Jumeirah Village Triangle

Jumeirah Village Triangle (JVT) es una comunidad bien planificada y familiar en Dubái, conocida por su entorno tranquilo, parques ajardinados e infraestructura moderna. Estratégicamente ubicado entre Al Khail Road y Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, JVT ofrece fácil conexión a destinos clave como Dubai Marina, JBR y Downtown Dubai. La zona cuenta con una mezcla de villas, casas adosadas y edificios de apartamentos de baja a media altura, atractiva tanto para inversores como para usuarios finales. Con escuelas, comercios, gimnasios y espacios verdes exuberantes, JVT ofrece un estilo de vida equilibrado en un entorno pacífico pero bien conectado.

Los apartamentos en venta en Jumeirah Village Triangle están convenientemente ubicados a solo 4 minutos de escuelas y hospitales, 7 minutos de Dubai Miracle Garden, 15 minutos de Dubai Hills Mall, 17 minutos de Jumeirah Golf Estates, 20 minutos de Bluewaters Island y JBR, 23 minutos de Palm Jumeirah, 26 minutos de Burj Khalifa y Dubai Mall, y 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái.

El proyecto presenta una torre residencial contemporánea que armoniza la arquitectura moderna con elementos naturales, ofreciendo un diseño abierto inspirado en el sol a través de fachadas rítmicas, ventanas de piso a techo y amplios balcones que integran perfectamente la vida interior y exterior. Ubicado en Jumeirah Village Triangle, el desarrollo incluye un vibrante podio multifuncional que alberga una amplia gama de amenidades diseñadas para fomentar el bienestar, el ocio y la conexión comunitaria. Las amenidades exteriores incluyen una piscina con zona de asientos hundidos y jacuzzi, tumbonas, piscina para niños, área de barbacoa y comedor, minigolf, jardín para mascotas, cancha de pádel, zona de yoga, gimnasio al aire libre y una pista de running suspendida con vistas panorámicas. Las características interiores comprenden un gimnasio totalmente equipado, estudio de yoga, vestuarios y spa, área de juegos para niños con servicio de niñera, espacio de coworking y salas de reuniones privadas. Además, la torre ofrece espacios comerciales y oficinas con un lobby dedicado para uso profesional, creando un destino de estilo de vida integral que integra confort, vitalidad y vida urbana moderna.

El proyecto ofrece interiores elegantemente diseñados que priorizan la luz, el espacio y la funcionalidad, con residencias disponibles en configuraciones de estudio, 1, 2 y 3 dormitorios, cada una diseñada para maximizar el confort y la usabilidad. Los interiores cuentan con planos abiertos realzados por ventanas de piso a techo que inundan los espacios con luz natural y ofrecen vistas amplias del skyline de Dubai Marina o Jumeirah Golf Estates. Cada unidad incluye terrazas o balcones espaciosos que extienden la experiencia de vida al exterior. Los acabados premium y los detalles cuidados son consistentes en todo el proyecto, con cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos de alta calidad y dormitorios con armarios empotrados que optimizan el almacenamiento sin comprometer el estilo. Los baños son elegantes y modernos, complementando la estética refinada general, mientras que algunas unidades incluyen salas de estudio dedicadas o espacios multiusos ideales para trabajo o necesidades familiares. La combinación de materiales sofisticados, paletas neutras y elementos de diseño contemporáneo asegura que cada residencia apoye tanto la relajación como una vida diaria vibrante.


DXB-00245

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New complex Hadley Heights 2 with rich infrastructure in the dynamic area of Sports City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$202,049
Complejo residencial Apartments in the new residence The Highgrove with swimming pools, spa and restaurant in the area of ​​Nad Al Sheba 1/Meydan, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,01M
Edificio de apartamentos Chic Tower de Grisogono by Damac
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$673,422
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Autódromo en Dubai Motor City
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$753,426
Edificio de apartamentos One residence OBG
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$364,748
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas a la Ciudad con Plan de Pagos en Dubai JVT
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$745,185
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Quattro Del Mar
Complejo residencial Quattro Del Mar
Complejo residencial Quattro Del Mar
Complejo residencial Quattro Del Mar
Complejo residencial Quattro Del Mar
Mostrar todo Complejo residencial Quattro Del Mar
Complejo residencial Quattro Del Mar
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
de
$231,781
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 13
¡Apartamento con impresionantes vistas panorámicas al mar y acceso a la playa! Un maravilloso apartamento para vivir, invertir y alquilar (ROI - desde 10% en $). ¡Condiciones favorables para los inversores y potencial de inversión prometedor! Quattro Del Mar — es un nuevo desarrollo de RAK …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$223,393
Bienvenido a Empire Lake Views Liwan - un lugar donde la comodidad, el estilo y la naturaleza se mezclan armoniosamente y crean el espacio ideal para la vida, el trabajo y la relajación. Acogedores estudios, apartamentos con 1-2 dormitorios, así como amplios duplexes con 3 dormitorios están …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Mercer House
Complejo residencial Mercer House
Complejo residencial Mercer House
Complejo residencial Mercer House
Complejo residencial Mercer House
Mostrar todo Complejo residencial Mercer House
Complejo residencial Mercer House
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$739,726
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 42
¡Apartamento en el nuevo y exclusivo proyecto Mercer House en el área Uptown! ¡Cocina totalmente amueblada! Rentabilidad del alquiler: ¡desde 6,3% en $! ¡Cuotas sin intereses! Fecha de vencimiento: 3 trimestres. 2027 Amenidades: club de playa urbano con piscina con bar integrado, áreas de …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones