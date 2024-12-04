  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  Piso en edificio nuevo Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah Dubai

Piso en edificio nuevo Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah Dubai

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,88M
;
39
ID: 27606
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Número de plantas
    Número de plantas
    15

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah, Dubai

Los apartamentos están situados justo frente a la playa en Palm Jumeirah, una de las zonas más exclusivas de Dubái. La ubicación destaca por su proximidad a Dubai Marina, Atlantis The Royal y Downtown Dubai. En los alrededores hay colegios internacionales, parques, centros comerciales, restaurantes y áreas de negocios y entretenimiento. Además, la cercanía al Aeropuerto Internacional de Dubái garantiza un acceso de viaje sencillo.

Apartamentos en venta en Palm Jumeirah, Dubái ofrecen a los residentes un entorno familiar y tranquilo. El complejo con vistas al mar contará con piscinas infinitas, piscina en la azotea, gimnasio, así como zonas de yoga y meditación. También dispondrá de cine, biblioteca, cafetería y áreas de juego con temática Montessori para niños.

Todos los apartamentos del proyecto estarán equipados con un sistema de hogar inteligente, garantizando comodidad, seguridad y un estilo de vida moderno. Algunas viviendas seleccionadas incluirán jardín privado y piscina para una experiencia aún más lujosa.

Este proyecto se ubica en una de las últimas parcelas disponibles en Palm Jumeirah. Con un plan de pago flexible hasta la entrega en 2029, podrá adquirir fácilmente la casa de sus sueños.


DXB-00288

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Seapoint Emaar Beachfront
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$802,990
Complejo residencial New residence Avenue Park Towers with swimming pools and a park close to a metro station and the international airport, Wasl 1, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,09M
Complejo residencial Berkeley Square by Prestige One – Boutique Elegance in Jumeirah Village Circle.
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$222,180
Complejo residencial Ellington Views I
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$582,693
Complejo residencial Magnificent Volna residential complex on the canal in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$273,771
Piso en edificio nuevo Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,88M
Otros complejos
Complejo residencial Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$288,748
El proyecto consta de villas y casas adosadas rodeadas de numerosos parques, zonas verdes y espacios comunitarios. Situado justo al lado de la autopista Umm Suqeim Street en Akoya, el desarrollo tiene un excelente acceso a todas las zonas de Dubai.Todas las residencias tienen baños en suite,…
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$333,139
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Solera by RAK Properties – Tranquil Waterfront Living in Ras Al Khaimah.Residencias modernas junto a los zapatos de Mina Al Arab.1, 2 & 3 Dormitorios Departamentos Silencioso Cambio de página: Q2 2028Panorama general del proyecto:Solera es el último desarrollo residencial de RAK Properties, …
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$281,451
El complejo residencial premium en el corazón de Dubai, en Motor City. El proyecto consta de cuatro edificios de altura, conectados por el podio común, ofreciendo a los residentes una amplia variedad de servicios y servicios.Ventajas:Apartamentos amplios y luminosos: amplia selección de dise…
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones