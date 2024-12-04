Complejo residencial

Alta Vista Skyhomes por Objeto 1 – Elevated Living Above Dubai.
A 54-Storey Landmark con vistas panorámicas " World-Class Amenities.
Project Highlights:
Alta View Skyhomes by Object 1 redefines modern high-rise living in Jumeirah Village Circle (JVC).
Con capacidad para 54 plantas, esta obra maestra arquitectónica ofrece 499 residencias premium – desde estudios inteligentes hasta espaciosos apartamentos de 2 dormitorios – diseñadas con acabados elegantes, ventanas de piso a techo, y impresionantes vistas al horizonte.
Tipos de apartamento, tamaños " Precios iniciales
Estudios ~ 39 m2 de 174.000€
Apartamentos de 1 dormitorio ~ 67 m2 de 267.000€
Apartamentos de 2 dormitorios ~ 108 m2 de 380.000€
Plan de pago flexible 70/30 con plazos posteriores a la entrega.
Finalización estimada: Q4 2028.
Premium Amenities:
Piscina infinita Skydeck con vistas panorámicas a la ciudad.
Zona de bienestar de última generación.
Piscinas estilo laguna con zonas de playa " cabañas flotantes.
Espacios de ocio al aire libre: barbacoa, tenis, cruz Zonas de juego, zonas de juego para niños.
Salas de trabajo y centros sociales.
Conserje y seguridad 24/7.
Prime JVC Ubicación:
Comunidad familiar con parques, escuelas y tiendas.
5–10 minutos a Dubai Marina, Mall of the Emirates, and Downtown Dubai.
A poca distancia del centro comercial Circle y las opciones locales de comedor.
Excelente conectividad a través de Sheikh Zayed Road & Al Khail Road.
Beneficios de inversión:
Una de las torres más altas de JVC con valor histórico.
Alta demanda de alquiler → rinde hasta 8–10%.
Propietario para todas las nacionalidades.
Opciones de pago atractivos y flexibles para los usuarios finales de los inversores.
Conclusión:
Alta Vista Skyhomes es más que un hogar – es un estilo de vida por encima de las nubes.
Perfecto para los propietarios que buscan lujo urbano e inversores que buscan crecimiento de capital y fuerte ROI.
👉 ¡Asegura tu apartamento hoy y experimenta Dubai viviendo en nuevas alturas!