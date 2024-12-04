Complejo residencial

  1. Realting.com
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$203,529
BTC
2.4209371
ETH
126.8916616
USDT
201 225.9786741
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
26
ID: 27957
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    54

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Sobre el complejo

Alta Vista Skyhomes por Objeto 1 – Elevated Living Above Dubai.

A 54-Storey Landmark con vistas panorámicas " World-Class Amenities.

Project Highlights:

Alta View Skyhomes by Object 1 redefines modern high-rise living in Jumeirah Village Circle (JVC).
Con capacidad para 54 plantas, esta obra maestra arquitectónica ofrece 499 residencias premium – desde estudios inteligentes hasta espaciosos apartamentos de 2 dormitorios – diseñadas con acabados elegantes, ventanas de piso a techo, y impresionantes vistas al horizonte.

Tipos de apartamento, tamaños " Precios iniciales

  • Estudios ~ 39 m2 de 174.000€

  • Apartamentos de 1 dormitorio ~ 67 m2 de 267.000€

  • Apartamentos de 2 dormitorios ~ 108 m2 de 380.000€

Plan de pago flexible 70/30 con plazos posteriores a la entrega.
Finalización estimada: Q4 2028.

Premium Amenities:

  • Piscina infinita Skydeck con vistas panorámicas a la ciudad.

  • Zona de bienestar de última generación.

  • Piscinas estilo laguna con zonas de playa " cabañas flotantes.

  • Espacios de ocio al aire libre: barbacoa, tenis, cruz Zonas de juego, zonas de juego para niños.

  • Salas de trabajo y centros sociales.

  • Conserje y seguridad 24/7.

Prime JVC Ubicación:

  • Comunidad familiar con parques, escuelas y tiendas.

  • 5–10 minutos a Dubai Marina, Mall of the Emirates, and Downtown Dubai.

  • A poca distancia del centro comercial Circle y las opciones locales de comedor.

  • Excelente conectividad a través de Sheikh Zayed Road & Al Khail Road.

Beneficios de inversión:

  • Una de las torres más altas de JVC con valor histórico.

  • Alta demanda de alquiler → rinde hasta 8–10%.

  • Propietario para todas las nacionalidades.

  • Opciones de pago atractivos y flexibles para los usuarios finales de los inversores.

Conclusión:

Alta Vista Skyhomes es más que un hogar – es un estilo de vida por encima de las nubes.
Perfecto para los propietarios que buscan lujo urbano e inversores que buscan crecimiento de capital y fuerte ROI.

👉 ¡Asegura tu apartamento hoy y experimenta Dubai viviendo en nuevas alturas!

