Complejo residencial

Alta Vista Skyhomes por Objeto 1 – Elevated Living Above Dubai.

A 54-Storey Landmark con vistas panorámicas " World-Class Amenities.

Project Highlights:

Alta View Skyhomes by Object 1 redefines modern high-rise living in Jumeirah Village Circle (JVC).

Con capacidad para 54 plantas, esta obra maestra arquitectónica ofrece 499 residencias premium – desde estudios inteligentes hasta espaciosos apartamentos de 2 dormitorios – diseñadas con acabados elegantes, ventanas de piso a techo, y impresionantes vistas al horizonte.

Tipos de apartamento, tamaños " Precios iniciales

Estudios ~ 39 m2 de 174.000€

Apartamentos de 1 dormitorio ~ 67 m2 de 267.000€

Apartamentos de 2 dormitorios ~ 108 m2 de 380.000€

Plan de pago flexible 70/30 con plazos posteriores a la entrega.

Finalización estimada: Q4 2028.

Premium Amenities:

Piscina infinita Skydeck con vistas panorámicas a la ciudad.

Zona de bienestar de última generación.

Piscinas estilo laguna con zonas de playa " cabañas flotantes.

Espacios de ocio al aire libre: barbacoa, tenis, cruz Zonas de juego, zonas de juego para niños.

Salas de trabajo y centros sociales.

Conserje y seguridad 24/7.

Prime JVC Ubicación:

Comunidad familiar con parques, escuelas y tiendas.

5–10 minutos a Dubai Marina, Mall of the Emirates, and Downtown Dubai.

A poca distancia del centro comercial Circle y las opciones locales de comedor.

Excelente conectividad a través de Sheikh Zayed Road & Al Khail Road.

Beneficios de inversión:

Una de las torres más altas de JVC con valor histórico.

Alta demanda de alquiler → rinde hasta 8–10%.

Propietario para todas las nacionalidades.

Opciones de pago atractivos y flexibles para los usuarios finales de los inversores.

Conclusión:

Alta Vista Skyhomes es más que un hogar – es un estilo de vida por encima de las nubes.

Perfecto para los propietarios que buscan lujo urbano e inversores que buscan crecimiento de capital y fuerte ROI.

👉 ¡Asegura tu apartamento hoy y experimenta Dubai viviendo en nuevas alturas!