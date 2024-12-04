Comprar un apartamento en Dubai y venderlo en 2 o 3 años con un beneficio del 100%, ¿no es este el sueño de cualquier inversor? Con el desarrollo del mercado de préstamos hipotecarios, esto se ha vuelto posible incluso para un comprador extranjero. Hemos recopilado en este artículo toda la información sobre una hipoteca para bienes inmuebles en Dubai y le contamos cómo un extranjero puede conseguirla.

El mercado inmobiliario de Dubai ahora puede considerarse verdaderamente «caliente», y esto no se debe a la calurosa temporada de verano, sino al número de transacciones, que casi se ha triplicado durante el año pasado. Apartamentos y apartamentos, villas y casas adosadas: todo esto se ha convertido en «oro concreto», cuyo costo crece constantemente.

¿Pero qué pasa si un comprador extranjero sólo tiene la mitad de la cantidad necesaria para comprar un apartamento? Por supuesto, utilice una hipoteca. Entonces, averigüémoslo: ¿qué necesita saber un extranjero para adquirir? apartamento en Dubai a crédito.

Condiciones para obtener una hipoteca en Dubai

La obtención de una hipoteca es diferente para residentes y no residentes. Es más fácil para los residentes locales llegar préstamo en Dubai, y las obligaciones para ellos no son tan estrictas. Por ejemplo, los bancos exigen un pago inicial menor a los residentes locales y están más dispuestos a ofrecer préstamos a las personas mayores.

Condiciones generales para obtener una hipoteca en Dubai:

Situación jurídica. Si el comprador tiene la condición de residente en los EAU, puede tener derecho a una hipoteca de mayor importe, aproximadamente el 80% del valor de la propiedad. Si el prestatario no es residente de los EAU, el importe del préstamo hipotecario no puede exceder el 50%.

Si el comprador tiene la condición de residente en los EAU, puede tener derecho a una hipoteca de mayor importe, aproximadamente el 80% del valor de la propiedad. Si el prestatario no es residente de los EAU, el importe del préstamo hipotecario no puede exceder el 50%. Edad. El siguiente criterio importante es la edad del prestatario: puede ser una persona de entre 25 y 65 años (60 para no residentes). Al mismo tiempo, el plazo máximo de la hipoteca es de 25 años, pero cuanto más cerca esté el prestatario de la edad de jubilación, más corto será el plazo de la hipoteca. Un matiz importante es que el último pago de la hipoteca debe realizarse antes de que el solicitante alcance la edad de jubilación.

El siguiente criterio importante es la edad del prestatario: puede ser una persona de entre 25 y 65 años (60 para no residentes). Al mismo tiempo, el plazo máximo de la hipoteca es de 25 años, pero cuanto más cerca esté el prestatario de la edad de jubilación, más corto será el plazo de la hipoteca. Un matiz importante es que el último pago de la hipoteca debe realizarse antes de que el solicitante alcance la edad de jubilación. Nivel de ingresos. Otra condición igualmente importante es que el monto de los pagos mensuales de la hipoteca no debe exceder el 50% de los ingresos del prestatario. Al mismo tiempo, no solo se tienen en cuenta los pagos de esta hipoteca, sino también todos los préstamos existentes (si los hubiera). Un matiz importante: después de todos los pagos, al prestatario le deben quedar fondos por un monto de $900 para cada miembro de la familia.

Otra condición igualmente importante es que el monto de los pagos mensuales de la hipoteca no debe exceder el 50% de los ingresos del prestatario. Al mismo tiempo, no solo se tienen en cuenta los pagos de esta hipoteca, sino también todos los préstamos existentes (si los hubiera). Un matiz importante: después de todos los pagos, al prestatario le deben quedar fondos por un monto de $900 para cada miembro de la familia. Empleo en los EAU. Esta condición es opcional, pero será una excelente ventaja si deseas conseguir una hipoteca. Tener su propia empresa en los EAU también es adecuado.

Esta condición es opcional, pero será una excelente ventaja si deseas conseguir una hipoteca. Tener su propia empresa en los EAU también es adecuado. Disponibilidad de propiedad en los EAU. Esta condición también es opcional, pero será un excelente «bono» a la hora de solicitar una hipoteca.

Hipoteca en Dubai para rusos se expide según los mismos principios que para cualquier otro residente. En casos excepcionales, los bancos pueden comprobar más cuidadosamente el origen de los fondos del solicitante.

¿Qué documentos se necesitan para obtener una hipoteca en Dubai?

Los requisitos de documentos difieren dependiendo de si tiene estatus de residente. Los residentes de los EAU deben presentar una identificación de los Emiratos y un comprobante de ingresos de su lugar de trabajo en los EAU, mientras que los propietarios de empresas deberán presentar una declaración de impuestos. Los no residentes necesitan documentos que confirmen los ingresos y la estabilidad financiera en su país de residencia.

Documentos para Hipotecas en Dubai para residentes:

Copia de pasaporte y visa. Confirmar identidad y condición de residente.

Confirmar identidad y condición de residente. Identificación de los Emiratos. Documento de identificación personal, que es un documento obligatorio para todos los residentes de los EAU.

Documento de identificación personal, que es un documento obligatorio para todos los residentes de los EAU. Certificado de ingresos. Documento relevante del empleador o declaraciones de impuestos (para dueños de negocios) que confirmen los ingresos actuales.

Documento relevante del empleador o declaraciones de impuestos (para dueños de negocios) que confirmen los ingresos actuales. Confirmación de lugar de residencia. Contrato de arrendamiento o facturas de servicios públicos (por ejemplo, de DEWA).

Contrato de arrendamiento o facturas de servicios públicos (por ejemplo, de DEWA). Extractos bancarios. Para analizar las transacciones financieras y la estabilidad de los ingresos, se tienen en cuenta los estados financieros de los últimos 3 a 6 meses.

Para analizar las transacciones financieras y la estabilidad de los ingresos, se tienen en cuenta los estados financieros de los últimos 3 a 6 meses. Informes de crédito. Datos sobre préstamos vigentes (si los hubiera) para estimar la carga crediticia total.

Documentos paraHipotecas en Dubai para no residentes:

Una copia de un pasaporte extranjero. Para confirmar su identidad.

Para confirmar su identidad. Extractos bancarios. Las declaraciones también son relevantes por un período de 3 a 6 meses.

Las declaraciones también son relevantes por un período de 3 a 6 meses. Comprobante de ingresos. Certificado de empleo o declaración de impuestos que demuestre ingresos mensuales.

Certificado de empleo o declaración de impuestos que demuestre ingresos mensuales. Documentos que confirmen la fuente de ingresos. Necesario valorar la legalidad del origen de los ingresos, especialmente si provienen del extranjero.

Necesario valorar la legalidad del origen de los ingresos, especialmente si provienen del extranjero. Acuerdo de compra y venta. Lo necesitará después de seleccionar un objeto para un mayor registro de la transacción.

Documentos adicionales:

Certificado de propiedad (si hay bienes inmuebles en los Emiratos Árabes Unidos). Esto puede ser necesario para verificar los activos.

(si hay bienes inmuebles en los Emiratos Árabes Unidos). Esto puede ser necesario para verificar los activos. Contrato de compraventa de inmuebles. Requerido después de que se haya seleccionado una propiedad.

Requerido después de que se haya seleccionado una propiedad. Documentos para préstamos existentes. Confirmación de la presencia o ausencia de obligaciones con los bancos.

Confirmación de la presencia o ausencia de obligaciones con los bancos. Seguro. Para algunos bancos, el seguro es un requisito obligatorio, especialmente para períodos de préstamo prolongados. El seguro se refiere tanto a la vida del prestatario como a la propiedad prestada.

Hay casos en los quehipoteca en Dubai para extranjeros se convierte enSolo está disponible previa presentación de informes crediticios de su país de residencia. De esta forma, los bancos realizan una evaluación general de la disciplina financiera del prestatario. Si los riesgos involucrados son altos, los bancos pueden exigir un garante o prueba de fuentes de ingresos adicionales, como el alquiler de otras propiedades o inversiones.

Bancos que conceden préstamos inmobiliarios en Dubai y tipos de interés

En los EAU operan tanto bancos locales como europeos; cada uno de ellos tiene sus propias ofertas hipotecarias para extranjeros. Debe tenerse en cuenta que cualquier banco realizará una verificación preliminar para garantizar que se cumplan todos los requisitos del prestatario. Es importante tener en cuenta aquí que los bancos de Dubai comprobarán con especial atención su solvencia y reputación empresarial: se comprobarán sus activos, ingresos y otras obligaciones crediticias; en esta etapa se eliminarán los prestatarios poco fiables.

Tamaño de la apuesta:

Las tasas de interés de los préstamos inmobiliarios en Dubai comienzan desde el 2,5% (pero para los no residentes los bancos suelen ofrecer desde el 3,5%).

El plazo del préstamo es de hasta 25 años o hasta los 60 años (65 para residentes).

El monto del préstamo es hasta el 80% del valor de la propiedad.

Como en casi todo el mundo, las tasas hipotecarias en Dubai son fijas y flotantes.

Tarifas fijas se determinan sobre la base de la tasa de refinanciamiento (la determina el Banco Central) e incluyen el reembolso de la deuda en sí y los intereses del préstamo. Dicho préstamo no se puede modificar durante todo el período de amortización. Si un prestatario quiere liquidar una hipoteca anticipadamente, los bancos normalmente cobran una multa de alrededor de $3,000 o retienen un porcentaje del valor de la propiedad como multa.

Tasa flotante significa que el interés del préstamo se calcula a partir del monto restante de la deuda; los pagos de intereses disminuirán cada mes. Sin embargo, el tipo flotante puede cambiar inmediatamente en el momento del pago; todo depende del estado del mercado inmobiliario, la inflación y otros factores económicos. Como regla general, los bancos utilizan una tasa flotante para préstamos a corto plazo, hasta 5 años.

Hipoteca en Dubai, tipo de interés de los préstamos bancarios para 2024:

Banco Ingreso mínimo AED/USD Tarifa para residentes Tarifa para no residentes Plazo máximo de la hipoteca Pago inicial, residente/no residente Préstamo máximo basado en el valor de la propiedad HSBC 15.000 / 4084) Desde 2.49% Desde 3.5% Hasta 25 años 20% / 25% Hasta 80% Mashrek 15.000 / 4084 Desde 2.49% Desde 3.75% Hasta 25 años 20–25% / 30% Hasta el 75% para residentes, hasta el 60% para no residentes Emiratos NBD 12.000 / 3.267 Desde 3.29% Desde 4.0% Hasta 25 años 20% / 25% Hasta el 80% para residentes FAB (Primer Banco de Abu Dhabi) 15.000 / 4084 Desde 3.5% Desde 4.5% Hasta 25 años 20% / 30% Hasta 75% ADCB (Banco Comercial de Abu Dabi) 10.000 / 2.723 Desde 3.25% Desde 4.0% Hasta 25 años 20% / 25–30% Hasta 75-80% BANCO RAK 15.000 / 4084 Desde 3.75% Desde 4.75% Hasta 25 años 25% / 35% Hasta 70%

Es posible saberlo con antelación.¿Es posible obtener una hipoteca en Dubai? para un objeto específico y si será suficiente para una propiedad específica. Los bancos y agentes hipotecarios ofrecen calculadoras en línea para calcular el monto de su préstamo y los pagos mensuales. Y en sus sitios web suelen indicar los tipos de bienes inmuebles para los que hay préstamos disponibles. Por ejemplo, algunos bancos solo trabajan con bienes inmuebles terminados y no otorgan préstamos al desarrollador para viviendas en construcción.

Compañías hipotecarias

Además de los bancos tradicionales, en Dubai existen empresas hipotecarias especializadas que ofrecen soluciones de financiación a los compradores de propiedades. Se especializan en otorgar préstamos hipotecarios y, a menudo, ofrecen una gama de productos flexibles adaptados a diferentes tipos de prestatarios, incluidos residentes, no residentes e inversores.

A diferencia de los bancos, las compañías hipotecarias se centran exclusivamente en propiedades residenciales y ofrecen tasas de interés más bajas u opciones exclusivas. Entre las empresas hipotecarias más conocidas de Dubái se incluyen Tamweel y Amlak Finance, que ofrecen soluciones hipotecarias islámicas (financiación compatible con la Sharia). Para los seguidores de la fe islámica, estas empresas pueden ofrecer préstamos hipotecarios sin intereses.

Proceso de obtención de una hipoteca en Dubai

Antes comprar un apartamento con hipoteca en Dubai, debe enviar una solicitud de préstamo al banco seleccionado para su aprobación preliminar. El banco evalúa la solvencia del solicitante y confirma la cantidad por la que puede obtener una hipoteca en Dubai. Puede ponerse en contacto con la agencia, que le ayudará a recopilar todos los documentos necesarios y enviarlos al banco. Esto ahorrará tiempo, pero requerirá costos de comisión adicionales.

Etapas del proceso de registro:

Selección de inmuebles. Después de recibir la aprobación preliminar, puede seleccionar uno que se adapte a su presupuesto.bienes raíces en Dubai con hipoteca. La agencia suele ayudar en la búsqueda, en función del presupuesto y preferencias del cliente. Intentan garantizar la pureza legal de la transacción y acuerdan todos los términos con el vendedor.

Después de recibir la aprobación preliminar, puede seleccionar uno que se adapte a su presupuesto.bienes raíces en Dubai con hipoteca. La agencia suele ayudar en la búsqueda, en función del presupuesto y preferencias del cliente. Intentan garantizar la pureza legal de la transacción y acuerdan todos los términos con el vendedor. Valoración de inmuebles. Los bancos exigen una tasación del inmueble seleccionado, porque a la hora de conceder una hipoteca se basan en su valor de tasación (normalmente inferior al valor de mercado). Para ello, el solicitante debe ponerse en contacto de forma independiente con tasadores acreditados o con una agencia. Como regla general, la agencia cuenta con una base preparada de especialistas confiables, incluidos aquellos con quienes los propios bancos trabajan de manera continua.

Los bancos exigen una tasación del inmueble seleccionado, porque a la hora de conceder una hipoteca se basan en su valor de tasación (normalmente inferior al valor de mercado). Para ello, el solicitante debe ponerse en contacto de forma independiente con tasadores acreditados o con una agencia. Como regla general, la agencia cuenta con una base preparada de especialistas confiables, incluidos aquellos con quienes los propios bancos trabajan de manera continua. Aprobación definitiva hipotecas en Dubái. Términos la aprobación final incluye la presentación por parte del solicitante de un paquete completo de documentos al banco, incluido el contrato de compraventa y los resultados del trabajo del tasador. Si el registro se realiza a través de una agencia, entonces no es necesaria la presencia del solicitante en esta etapa.

Términos la aprobación final incluye la presentación por parte del solicitante de un paquete completo de documentos al banco, incluido el contrato de compraventa y los resultados del trabajo del tasador. Si el registro se realiza a través de una agencia, entonces no es necesaria la presencia del solicitante en esta etapa. Concluir un trato y firmar un acuerdo. Después de la aprobación final, deberá firmar un contrato de hipoteca con el banco. También debe registrar la transacción en el Departamento de Tierras de Dubai (DLD). Cuando trabajan a través de una agencia, se encargarán de que se firmen todos los documentos, incluido el contrato de hipoteca y los documentos de registro de DLD, y ayudarán con el pago de impuestos y tasas.

Después de completar la transacción en el Departamento de Tierras de la ciudad, el comprador recibirá un certificado, cuyo original se conservará en el banco hasta que el préstamo se haya reembolsado por completo. El prestatario tendrá en sus manos una copia certificada.

Costos al solicitar un préstamo hipotecario

Los costes hipotecarios en Dubái varían mucho según las condiciones bancarias, el tipo de propiedad y otros factores, pero las categorías principales siguen siendo las mismas (como el pago inicial). Los residentes de los EAU deben pagar un mínimo del 20% del valor de la propiedad (si el valor es inferior a 5 millones de dirhams/1.361.396 dólares) o el 30% (si el valor es superior a 5 millones de dirhams/1.361.396 dólares). Para los no residentes, esta cifra es mayor, entre un 25% y un 40%, lo que convierte a este pago en el mayor pago único al que se enfrentará un prestatario. Además, debes pagar:

Impuesto sobre la transmisión de propiedad. En comprar una propiedad en Dubaies necesario pagar una tasa de registro de derechos de propiedad equivalente al 4% del valor de la propiedad.

En necesario pagar una tasa de registro de derechos de propiedad equivalente al 4% del valor de la propiedad. Tasa de registro de hipoteca. Además del impuesto sobre el título de propiedad, el contrato de hipoteca debe registrarse en el Departamento de Tierras de los EAU. La comisión es del 0,25% del importe de la hipoteca, más una comisión administrativa adicional de 290 dirhams (80 dólares).

Además del impuesto sobre el título de propiedad, el contrato de hipoteca debe registrarse en el Departamento de Tierras de los EAU. La comisión es del 0,25% del importe de la hipoteca, más una comisión administrativa adicional de 290 dirhams (80 dólares). Valoración de inmuebles. Los bancos suelen exigir una tasación independiente de los bienes inmuebles para confirmar su valor de mercado. Los costos de valoración oscilan entre 2.500 y 3.500 AED (entre 680 y 955 dólares), según el tasador elegido y el tipo de propiedad.

Los bancos suelen exigir una tasación independiente de los bienes inmuebles para confirmar su valor de mercado. Los costos de valoración oscilan entre 2.500 y 3.500 AED (entre 680 y 955 dólares), según el tasador elegido y el tipo de propiedad. Impuesto sobre el valor añadido (IVA). Los Emiratos Árabes Unidos tienen un impuesto al valor agregado del 5%, que se aplica a la mayoría de los servicios, como los de abogados, agencias y compañías de seguros. Por ejemplo, el IVA se aplica a las valoraciones y a los servicios jurídicos.

Los Emiratos Árabes Unidos tienen un impuesto al valor agregado del 5%, que se aplica a la mayoría de los servicios, como los de abogados, agencias y compañías de seguros. Por ejemplo, el IVA se aplica a las valoraciones y a los servicios jurídicos. Comisión de agentes inmobiliarios. Si la compra se realiza a través de un agente inmobiliario, deberá pagar por sus servicios. La comisión estándar de los agentes inmobiliarios en los Emiratos Árabes Unidos es del 2% del precio de la propiedad.

Si la compra se realiza a través de un agente inmobiliario, deberá pagar por sus servicios. La comisión estándar de los agentes inmobiliarios en los Emiratos Árabes Unidos es del 2% del precio de la propiedad. Seguro. Los bancos exigen a los prestatarios la contratación de un seguro obligatorio, cuyo coste suele oscilar entre el 0,25% y el 0,50% del importe del préstamo al año y depende del importe del préstamo y de la edad del prestatario.

Comisiones y tarifas adicionales:

Comisión de formalización hipotecaria. La mayoría de los bancos cobran una tarifa de solicitud de hipoteca, que suele ser el 1% del monto del préstamo, pero puede variar según el banco.

La mayoría de los bancos cobran una tarifa de solicitud de hipoteca, que suele ser el 1% del monto del préstamo, pero puede variar según el banco. Honorarios Legales. Al celebrar un contrato de compraventa y obtener una hipoteca, es posible que se requiera apoyo legal. El coste de estos servicios comienza a partir de 5.000 dirhams (1.360 dólares), dependiendo de la complejidad de la transacción y de la experiencia del abogado.

Al celebrar un contrato de compraventa y obtener una hipoteca, es posible que se requiera apoyo legal. El coste de estos servicios comienza a partir de 5.000 dirhams (1.360 dólares), dependiendo de la complejidad de la transacción y de la experiencia del abogado. Honorarios administrativos del banco. Algunos bancos cobran tarifas administrativas adicionales por el servicio de su hipoteca y el mantenimiento de sus cuentas. Estas tarifas pueden oscilar entre 500 y 2000 dirhams (entre 136 y 545 dólares), según el banco y los servicios prestados.

Algunos bancos cobran tarifas administrativas adicionales por el servicio de su hipoteca y el mantenimiento de sus cuentas. Estas tarifas pueden oscilar entre 500 y 2000 dirhams (entre 136 y 545 dólares), según el banco y los servicios prestados. Tarifa de Liquidación Anticipada. En caso de reembolso anticipado de la hipoteca, el banco puede cobrar una comisión, que suele ser del 1 al 3% del importe restante del préstamo. Sin embargo, algunos bancos ofrecen condiciones con comisión reducida o nula, dependiendo de la duración del contrato de préstamo.

Uno de los gastos más obvios es la transferencia de fondos en moneda extranjera (Comisiones de transferencia y conversión de moneda). Se cobra si el prestatario no es residente de los EAU y financia la transacción desde el extranjero. El monto de dichas tarifas depende del banco emisor y del banco receptor. Se recomienda estudiar primero las tarifas de transferencia y conversión de fondos e incluir la diferencia en el monto total.