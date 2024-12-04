Complejo residencial Penthouse with stunning sea and marina views

  1. Realting.com
Penthouse with stunning sea and marina views

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,30M
;
16
ID: 33060
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Metro
    Al Ghubaiba (~ 1000 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    16

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Ático en la planta superior con impresionantes vistas al mar y al puerto deportivo.

Mejor acabado de calidad y estilo de vida de lujo.

Amenidades de clase mundial para vivir cómodamente.

Plan de pago disponible hasta la fecha de entrega.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
