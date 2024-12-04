  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Complejo residencial Carmel Residences

Complejo residencial Carmel Residences

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
$239,351
Última actualización: 5/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

    Monolítico
    2026
    Con acabado
    6

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Русский Русский

Carmel Residences es un moderno complejo boutique en el centro de JVC por Uniestate Properties!

Carmel Residences es un nuevo proyecto residencial moderno del desarrollador Uniestate Properties, situado en el corazón del prestigioso Circle Jumeirah Village (JVC). El complejo está hecho en el formato de edificios boutique, combinando arquitectura elegante, privacidad y altos estándares de confort.

Cada residencia está diseñada para satisfacer los requisitos modernos para la comodidad:
- planificación reflexiva,
- acabados de alta calidad,
- Electrodomésticos incorporados,
- cocinas funcionales,
Ventanas grandes y interiores agradables y brillantes.

Infraestructura e instalaciones:
Carmel Residences ofrece a los residentes una amplia gama de servicios típicos de los proyectos de clase de confort de próxima generación:

- dos piscinas, incluyendo opciones para personas con movilidad limitada,
- moderno centro de fitness,
- servicio de recepción y conserjería,
- estacionamiento seguro,
- Política amigable para mascotas.
- áreas recreativas y territorio paisajístico.

El complejo crea un entorno cómodo para familias, jóvenes profesionales e inversores que buscan lotes líquidos en JVC.

Ubicación y medio ambiente:
Debido a su ubicación en el centro de JVC, los residentes tienen acceso a la infraestructura desarrollada del distrito:

2 minutos a pie del parque y supermercados más cercanos
10 minutos para cafés, restaurantes, escuelas y una clínica médica
- red de transporte conveniente con acceso rápido a Al Khail Road y Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.

Tiempo de viaje a los puntos clave de la ciudad:

30 minutos a los aeropuertos DXB y DWC
15-20 minutos a Dubai Marina, Dubai Hills y Mall of the Emirates.

Póngase en contacto con nosotros para obtener una presentación de Carmel Residences, explorar los diseños y elegir la mejor opción para vivir o invertir en un área dinámica de JVC.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Complejo residencial Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek🌟 Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek Studios, 1 & 2-Bedroom Apartments, and Luxury Penthouses Handover: December 2027 📌 Project Overview Azizi David is the newest residential masterpiece by Azizi Developments, located in the vibrant Al Jaddaf (Culture Village) area, right on the Dubai Creek waterfront. Combining modern architecture, luxury amenities, and a strategic location, it's designed for both refined living and high-return investment. 📐 Unit Types, Sizes & Prices Unit Type Size (approx.) Starting Price (AED) Studio 30 m² / 326 ft² from AED 764,000 1 Bedroom Apartment 60 m² / 643 ft² from AED 1.246M 2 Bedroom Apartment 78 m² / 838 ft² from AED 1.606M 3 BR Penthouse 262 m² / 2,819 ft² from AED 9.185M 4 BR Penthouse 323 m² / 3,475 ft² from AED 11.474M 💰 Payment Plan 70/30 Flexible Plan 10% on booking 60% during construction 30% on handover Completion / Handover: December 2027 🏙️ Key Features & Amenities Stylish studios to luxury penthouses with modern interiors Retail promenade with shops & cafés at your doorstep Resort-style infinity pool & state-of-the-art gym Private cinema, kids' play area, multi-purpose hall 24/7 security, concierge, and dedicated parking Breathtaking Creek, skyline, and community views 📍 Location Highlights Situated in Al Jaddaf, Dubai Creek waterfront 5–10 minutes to Downtown Dubai & Business Bay Quick access to Al Khail Road & Sheikh Zayed Road Near Creek Metro Station Close to Palazzo Versace Hotel, Mohammed bin Rashid Library, and Jameel Arts Centre 🎯 Why Invest in Azizi David? Prime waterfront & cultural hub location Flexible payment plan with trusted developer Attractive entry prices starting at AED 764K Excellent for both residents & investors – high rental yield and capital appreciation potential
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$209,498
