Complejo residencial Carmel Residences

Carmel Residences es un moderno complejo boutique en el centro de JVC por Uniestate Properties!



Carmel Residences es un nuevo proyecto residencial moderno del desarrollador Uniestate Properties, situado en el corazón del prestigioso Circle Jumeirah Village (JVC). El complejo está hecho en el formato de edificios boutique, combinando arquitectura elegante, privacidad y altos estándares de confort.



Cada residencia está diseñada para satisfacer los requisitos modernos para la comodidad:

- planificación reflexiva,

- acabados de alta calidad,

- Electrodomésticos incorporados,

- cocinas funcionales,

Ventanas grandes y interiores agradables y brillantes.



Infraestructura e instalaciones:

Carmel Residences ofrece a los residentes una amplia gama de servicios típicos de los proyectos de clase de confort de próxima generación:



- dos piscinas, incluyendo opciones para personas con movilidad limitada,

- moderno centro de fitness,

- servicio de recepción y conserjería,

- estacionamiento seguro,

- Política amigable para mascotas.

- áreas recreativas y territorio paisajístico.



El complejo crea un entorno cómodo para familias, jóvenes profesionales e inversores que buscan lotes líquidos en JVC.



Ubicación y medio ambiente:

Debido a su ubicación en el centro de JVC, los residentes tienen acceso a la infraestructura desarrollada del distrito:



2 minutos a pie del parque y supermercados más cercanos

10 minutos para cafés, restaurantes, escuelas y una clínica médica

- red de transporte conveniente con acceso rápido a Al Khail Road y Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.



Tiempo de viaje a los puntos clave de la ciudad:



30 minutos a los aeropuertos DXB y DWC

15-20 minutos a Dubai Marina, Dubai Hills y Mall of the Emirates.



Póngase en contacto con nosotros para obtener una presentación de Carmel Residences, explorar los diseños y elegir la mejor opción para vivir o invertir en un área dinámica de JVC.