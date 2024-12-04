Complejo residencial Sky Line

Sky Line es un diseño arquitectónico moderno, vistas panorámicas y comodidad premium de Peace Homes Group.



Sky Line es un nuevo proyecto residencial del Peace Homes Group, creado para aquellos que aprecian impresionantes vistas, arquitectura reflexiva y confort urbano moderno.



Instalaciones e infraestructura

Sky Line ofrece a los residentes una amplia gama de servicios para recreación, deportes y vida social:



- piscina elegante,

- moderno gimnasio,

- áreas de descanso y salas de estar,

- área de juegos infantiles,

- terrazas verdes,

- estacionamiento y seguridad.



La infraestructura se centra en crear un ambiente completo y acogedor para familias y profesionales.



Ubicación.

Sky Line se encuentra en una parte prometedora de Dubai (ubicación correspondiente a los proyectos del Grupo Peace Homes), proporcionando:



- acceso rápido a las carreteras principales,

- proximidad a centros comerciales, cafeterías, escuelas y parques,

- comunicación conveniente con áreas de negocios y grupos recreativos.



El proyecto es ideal para aquellos que aprecian la combinación de accesibilidad y un entorno urbano desarrollado.



Contacte ahora para obtener una presentación de Sky Line, explore los diseños y elija una residencia en uno de los proyectos más elegantes de Peace Homes Group.