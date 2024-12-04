  1. Realting.com
Complejo residencial Sky Line

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$204,220
;
27
ID: 33007
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    73

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Sky Line es un diseño arquitectónico moderno, vistas panorámicas y comodidad premium de Peace Homes Group.

Sky Line es un nuevo proyecto residencial del Peace Homes Group, creado para aquellos que aprecian impresionantes vistas, arquitectura reflexiva y confort urbano moderno.

Instalaciones e infraestructura
Sky Line ofrece a los residentes una amplia gama de servicios para recreación, deportes y vida social:

- piscina elegante,
- moderno gimnasio,
- áreas de descanso y salas de estar,
- área de juegos infantiles,
- terrazas verdes,
- estacionamiento y seguridad.

La infraestructura se centra en crear un ambiente completo y acogedor para familias y profesionales.

Ubicación.
Sky Line se encuentra en una parte prometedora de Dubai (ubicación correspondiente a los proyectos del Grupo Peace Homes), proporcionando:

- acceso rápido a las carreteras principales,
- proximidad a centros comerciales, cafeterías, escuelas y parques,
- comunicación conveniente con áreas de negocios y grupos recreativos.

El proyecto es ideal para aquellos que aprecian la combinación de accesibilidad y un entorno urbano desarrollado.

Contacte ahora para obtener una presentación de Sky Line, explore los diseños y elija una residencia en uno de los proyectos más elegantes de Peace Homes Group.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
