Complejo residencial Sky Line

Sky Line es un diseño arquitectónico moderno, vistas panorámicas y comodidad premium de Peace Homes Group.
Sky Line es un nuevo proyecto residencial del Peace Homes Group, creado para aquellos que aprecian impresionantes vistas, arquitectura reflexiva y confort urbano moderno.
Instalaciones e infraestructura
Sky Line ofrece a los residentes una amplia gama de servicios para recreación, deportes y vida social:
- piscina elegante,
- moderno gimnasio,
- áreas de descanso y salas de estar,
- área de juegos infantiles,
- terrazas verdes,
- estacionamiento y seguridad.
La infraestructura se centra en crear un ambiente completo y acogedor para familias y profesionales.
Ubicación.
Sky Line se encuentra en una parte prometedora de Dubai (ubicación correspondiente a los proyectos del Grupo Peace Homes), proporcionando:
- acceso rápido a las carreteras principales,
- proximidad a centros comerciales, cafeterías, escuelas y parques,
- comunicación conveniente con áreas de negocios y grupos recreativos.
El proyecto es ideal para aquellos que aprecian la combinación de accesibilidad y un entorno urbano desarrollado.
Contacte ahora para obtener una presentación de Sky Line, explore los diseños y elija una residencia en uno de los proyectos más elegantes de Peace Homes Group.