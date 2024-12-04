Complejo residencial Riverton House – Ellington Properties

Riverton House – Ellington Properties.

Modern Design " Lagoon Living in Meydan Horizon, MBR City.

Panorama general del proyecto:

Riverton House es una impresionante torre residencial de 24 plantas por Ellington Properties, el principal desarrollador boutique de Dubai.

Situado en la codiciada comunidad Meydan Horizon en MBR City, este proyecto combina elegancia arquitectónica, espaciosos diseños y estilo de vida resort. Muchos apartamentos ofrecen vistas directas a la laguna y el impresionante skyline del centro de Dubai.

Tipos de unidad, Tamaños & Precios:

Unidad Tipo tamaño (aprox.)Precio de inicio (€)

Apartamento de 1 dormitorio ~ 70 m2 de 445.000€

Apartamento de 2 dormitorios ~ 106 m2 de 650.000€

Apartamento de 3 dormitorios ~ 170 m2 de 915.000€

Plan de pago:

Plan de pago flexible 70/30

10% en reserva

60% durante la construcción

30% a mano

Mano de obra: 2028

Instalaciones " Estilo de vida:

Piscina infinita con cubiertas de sol de lujo.

Indoor & gimnasios al aire libre, áreas de yoga, pistas de correr.

Patio de Padel & zonas deportivas polivalente.

Salón de trabajo y elegante casa club.

Zonas de juegos infantiles " piscina infantil.

Jardines de paisaje y paseo laguna.

Detalle, cafeterías y tiendas de conveniencia dentro del desarrollo.

conserjería 24/7, seguridad & estacionamiento dedicado.

Ubicación – Meydan Horizon, MBR Ciudad:

10 min → Centro Dubai & Dubai Mall

12 min → Meydan Racecourse

15 min → Aeropuerto Internacional de Dubai

22 min → Dubai Marina

25 min → Palm Jumeirah

Fácil acceso vía Al Khail Road & Ras Al Khor Road

¿Por qué invertir en Riverton House?

Desarrollado por Ellington Properties, renombrado para residencias de diseño.

Primera ubicación en una de las comunidades de más rápido crecimiento de Dubai.

Vistas a la laguna & comodidades estilo resort para un estilo de vida premium.

Alta demanda de alquiler y fuerte potencial de apreciación de capital.

Planes de pago atractivos y flexibles.

Riverton La casa reúne el diseño de lujo, la ubicación central y un estilo de vida de comodidad y exclusividad, ideal para usuarios finales e inversores.