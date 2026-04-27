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Dubái
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6 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 6
Área 929 m²
Número de plantas 2
Apartamentos para la vida y la inversión (ROI - 5.4%)! ¡El Crest en Mohammed Bin Rashid City…
$113,455
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Adosado 3 habitaciones en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Adosado 3 habitaciones
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 297 m²
Descubra la lujosa vida costera con esta casa de 3 dormitorios totalmente amueblada en Marbe…
$49,006
por mes
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Adosado 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Área 212 m²
Número de plantas 2
UPGRADED 3BR TOWNHOUSE ← PRIVATE GARDEN " POOLUna casa adosada de 3 dormitorios en alquiler …
$6,580
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Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 336 m²
Experimente la vida contemporánea en esta exquisita casa adosada en la deseable comunidad Al…
$102,096
por mes
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Adosado 3 habitaciones en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Adosado 3 habitaciones
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 287 m²
Descubre Marbella Villas 2, un destino líder en Marbella Island. Disfrute de una variedad de…
$40,839
por mes
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Adosado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 286 m²
Número de plantas 2
Sólo para alquiler anual - 350 000 AED! Adosado de 3 dormitorios con una habitación de solte…
$7,942
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