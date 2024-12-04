  1. Realting.com
Complejo residencial Floarea Breeze

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
$544,327
15
Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Floarea Breeze – isla estética, residencias de diseño y privacidad en un proyecto premium en Dubai Islands!

Floarea Breeze es un exquisito complejo residencial de Mashriq Elite Developments, creado como la encarnación del estilo de vida moderno de la isla en Dubai Islands. El proyecto combina armoniosamente arquitectura premium, diseño interior reflexivo y un ambiente de sinergia de la naturaleza y la comodidad moderna.

Cada residencia se crea con énfasis en materiales premium y soluciones de diseño únicas:

- paredes de pliegue con texturas de madera de lujo que parecen la cubierta caliente de un yate,
- acentos de porcelana que transmiten la frescura de las olas marinas,
- espaciosos diseños llenos de luz,
- zonificación reflexiva para máxima comodidad.

Los interiores forman un ambiente de confort moderno, estética y paz.

Instalaciones para residentes
Floarea Breeze proporciona a los residentes un conjunto premium de infraestructura:

- piscina y piscina infantil,
- sala de fitness con equipamiento moderno,
- parque infantil callejero,
- terraza de meditación y áreas recreativas,
- tenis de mesa, zanahoria, patadas y zonas de entretenimiento,
Todo lo que necesitas para un estilo de vida cómodo y armonioso.

Ubicación y disponibilidad
El complejo se encuentra en uno de los grupos costeros más prometedores y acogedores - Islas Dubai. Los residentes tienen acceso rápido a los principales sitios recreativos, sitios culturales y centros urbanos:

A 15 minutos del Museo de Ilusiones, Museo Etihad, Museo Al Shindagha
15 minutos a La Mer Beach, Zabeel Park, Creek Park, Nikki Resort
- 20 minutos a Burj Khalifa, Dubai Frame, Dubai Mall, Spice Souk, Souk Al Seef, Al Ghurair Centre.

La ubicación combina la privacidad de la vida de la isla y la comodidad de la movilidad urbana.

Contacte ahora para obtener una presentación de Floarea Breeze, explore los diseños disponibles y elija una residencia en uno de los proyectos más exquisitos en Dubai Islands.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Complejo residencial Floarea Breeze
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$544,327
