Complejo residencial Hilton Residences

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$857,700
;
5
Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    37

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Hilton Residences – Hilton brand level, arquitectura premium y estilo de vida resort de Prestige One!

Hilton Residences es un nuevo proyecto de prestigio de Prestige One, creado bajo la famosa marca internacional Hilton. El complejo combina estándares hoteleros de clase mundial, arquitectura exquisita y un entorno de vida premium centrado en la comodidad, privacidad y un alto nivel de servicio.

Los interiores están decorados en estilo premium Hilton:
- tonos neutros claros,
- texturas suaves e iluminación cálida,
- materiales de alta calidad y zonificación reflexiva,
- cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos de marca,
- amplios balcones y ventanas panorámicas.

Cada residencia es una combinación de la comodidad de un hotel de cinco estrellas y la privacidad de su propia casa.

Instalaciones y servicios Hilton
Los residentes de Hilton Residences tienen acceso a infraestructuras de hospitalidad de lujo:

- piscina tipo resort,
- gimnasio moderno,
- espacios de spa y bienestar,
- salones de recreación y reuniones,
- zonas de juego infantil,
Cafetería y conceptos F plagaB
- recepción todo el día,
- Servicio Hilton con posibilidad de servicios adicionales (limpieza, mantenimiento, conserjería).

El complejo ofrece un ambiente de confort hotelero - todos los días, sin compromiso.

Ubicación.
Hilton Residences se encuentra en una de las zonas prometedoras y bien conectadas de Dubai, proporcionando acceso rápido a los destinos clave:

- centros comerciales,
- playas y zonas de recreación,
- Grupos de negocios,
- las principales rutas de transporte.

La ubicación hace que el proyecto sea conveniente tanto para vivir como para alquilar.

Contacte ahora para obtener una presentación Hilton Residences, explore los diseños y reserve una residencia con el estilo Hilton de Prestige One.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

