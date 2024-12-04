Complejo residencial Hilton Residences

Hilton Residences – Hilton brand level, arquitectura premium y estilo de vida resort de Prestige One!



Hilton Residences es un nuevo proyecto de prestigio de Prestige One, creado bajo la famosa marca internacional Hilton. El complejo combina estándares hoteleros de clase mundial, arquitectura exquisita y un entorno de vida premium centrado en la comodidad, privacidad y un alto nivel de servicio.



Los interiores están decorados en estilo premium Hilton:

- tonos neutros claros,

- texturas suaves e iluminación cálida,

- materiales de alta calidad y zonificación reflexiva,

- cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos de marca,

- amplios balcones y ventanas panorámicas.



Cada residencia es una combinación de la comodidad de un hotel de cinco estrellas y la privacidad de su propia casa.



Instalaciones y servicios Hilton

Los residentes de Hilton Residences tienen acceso a infraestructuras de hospitalidad de lujo:



- piscina tipo resort,

- gimnasio moderno,

- espacios de spa y bienestar,

- salones de recreación y reuniones,

- zonas de juego infantil,

Cafetería y conceptos F plagaB

- recepción todo el día,

- Servicio Hilton con posibilidad de servicios adicionales (limpieza, mantenimiento, conserjería).



El complejo ofrece un ambiente de confort hotelero - todos los días, sin compromiso.



Ubicación.

Hilton Residences se encuentra en una de las zonas prometedoras y bien conectadas de Dubai, proporcionando acceso rápido a los destinos clave:



- centros comerciales,

- playas y zonas de recreación,

- Grupos de negocios,

- las principales rutas de transporte.



La ubicación hace que el proyecto sea conveniente tanto para vivir como para alquilar.



Contacte ahora para obtener una presentación Hilton Residences, explore los diseños y reserve una residencia con el estilo Hilton de Prestige One.