Complejo residencial Sobha Central-next to Dubai Marina

Sobha Central – The New Landmark on Sheikh Zayed Road🌟

Sobha Realty está creando una icónica comunidad de uso mixto en una parcela de tierra de 405.000 metros cuadrados, mezclando residencias de lujo, tiendas, oficinas y servicios de clase mundial. La comunidad que tiene un centro comercial integrado dentro del complejo mismo.

🏙 Project Highlights:

6 Iconic Towers Silencio 24 Lifestyle Amenities

160,000 pies cuadrados. centro comercial dentro de la comunidad

el Mirage – 80 plantas - Diciembre 2030

el Pinnacle, la torre de uso mix – 107 pisos (el más reciente lanzamiento )- Diciembre 2030

El Horizonte – 75 plantas-Dec 2029

El Edén – 70 plantas-Dec 2029

El Sereno – 65 plantas-Dec 2029

El Tranquil – 60 pisos-Dec 2029

Podio de 14 niveles dedicado al aparcamiento, las comodidades y un centro comercial

✨ Residencias de 1 a 3 dormitorios con vistas panorámicas a Dubai Marina, Mar, Bluewaters, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, JLT y comodidades, Uptown Dubai, Arabian Sea, Sheikh Zayed Road, Emirates Hills.

Diseños Premium con vistas impresionantes

Minoristas y oficinas también disponibles para invertir

🚗 conectividad:

Acceso directo a Sheikh Zayed Road

5 minutos → Bluewaters, JBR & Marina

10 minutos → Palm Jumeirah

5 minutos → Hospital más cercano

20 minutos → Aeropuerto de Al Maktoum (más grande en GCC)

Plan de pago: 60/40

60% Durante la construcción

40% de terminación