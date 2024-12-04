Complejo residencial Sobha Central-next to Dubai Marina

Sobha Central – The New Landmark on Sheikh Zayed Road🌟
Sobha Realty está creando una icónica comunidad de uso mixto en una parcela de tierra de 405.000 metros cuadrados, mezclando residencias de lujo, tiendas, oficinas y servicios de clase mundial. La comunidad que tiene un centro comercial integrado dentro del complejo mismo.
🏙 Project Highlights:
6 Iconic Towers Silencio 24 Lifestyle Amenities
160,000 pies cuadrados. centro comercial dentro de la comunidad
el Mirage – 80 plantas - Diciembre 2030
el Pinnacle, la torre de uso mix – 107 pisos (el más reciente lanzamiento )- Diciembre 2030
El Horizonte – 75 plantas-Dec 2029
El Edén – 70 plantas-Dec 2029
El Sereno – 65 plantas-Dec 2029
El Tranquil – 60 pisos-Dec 2029
Podio de 14 niveles dedicado al aparcamiento, las comodidades y un centro comercial
✨ Residencias de 1 a 3 dormitorios con vistas panorámicas a Dubai Marina, Mar, Bluewaters, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, JLT y comodidades, Uptown Dubai, Arabian Sea, Sheikh Zayed Road, Emirates Hills.
Diseños Premium con vistas impresionantes
Minoristas y oficinas también disponibles para invertir
🚗 conectividad:
Acceso directo a Sheikh Zayed Road
5 minutos → Bluewaters, JBR & Marina
10 minutos → Palm Jumeirah
5 minutos → Hospital más cercano
20 minutos → Aeropuerto de Al Maktoum (más grande en GCC)
Plan de pago: 60/40
60% Durante la construcción
40% de terminación