Complejo residencial Sobha Central-next to Dubai Marina

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$488,000
;
11
ID: 34034
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/3/26

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Metro
    Nakheel Harbour & Tower (~ 700 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    60

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

Sobha Central – The New Landmark on Sheikh Zayed Road🌟

Sobha Realty está creando una icónica comunidad de uso mixto en una parcela de tierra de 405.000 metros cuadrados, mezclando residencias de lujo, tiendas, oficinas y servicios de clase mundial. La comunidad que tiene un centro comercial integrado dentro del complejo mismo.

🏙 Project Highlights:
6 Iconic Towers Silencio 24 Lifestyle Amenities
160,000 pies cuadrados. centro comercial dentro de la comunidad
el Mirage – 80 plantas - Diciembre 2030
el Pinnacle, la torre de uso mix – 107 pisos (el más reciente lanzamiento )- Diciembre 2030
El Horizonte – 75 plantas-Dec 2029
El Edén – 70 plantas-Dec 2029
El Sereno – 65 plantas-Dec 2029
El Tranquil – 60 pisos-Dec 2029
Podio de 14 niveles dedicado al aparcamiento, las comodidades y un centro comercial

✨ Residencias de 1 a 3 dormitorios con vistas panorámicas a Dubai Marina, Mar, Bluewaters, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, JLT y comodidades, Uptown Dubai, Arabian Sea, Sheikh Zayed Road, Emirates Hills.
Diseños Premium con vistas impresionantes
Minoristas y oficinas también disponibles para invertir

🚗 conectividad:
Acceso directo a Sheikh Zayed Road
5 minutos → Bluewaters, JBR & Marina
10 minutos → Palm Jumeirah
5 minutos → Hospital más cercano
20 minutos → Aeropuerto de Al Maktoum (más grande en GCC)

Plan de pago: 60/40
60% Durante la construcción
40% de terminación

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Volver a Dejar una solicitud
