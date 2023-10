Belgrado, Serbia

de €589,322

El complejo ofrece: aparcamientos para cada unidad, piscina, gimnasio, piscina para niños, área de juegos para niños, cancha multideportiva, áreas de croquet, jardín zen, jardín de yoga, áreas de asientos sombreados, estaciones de BBQ, etc, áreas de paisaje, gimnasio al aire libre, pista de jogging, canchas de tenis, área de juego de ajedrez gigante, guardería, mezquita. El proyecto contiene diferentes tipos de unidades: 2 Dormitorios - 1321 casas adosadas 3 Dormitorios - 156 casas adosadas 4 Dormitorios - 290 casas adosadas Instalaciones y equipos en la casa Balcones privados/terrazas según plan de unidad Armarios de cocina y encimeras Baños con azulejos, suites y baños para invitados donde corresponda Ventanas de doble acristalamiento Ducha en cada baño Aire acondicionado central Unidades de vanidad y espejos Lavandería y cuarto de servicio en algunas casas adosadas Algunas habitaciones con baño privado Casas adosadas de 4 dormitorios con ascensor interno (opcional) Ubicación e infraestructura cercana El proyecto está ubicado en Dubailand, que ofrece casas residenciales de alta gama distintivas y contemporáneas, que ofrecen todo el estilo de vida de lujo muy cerca de la mayoría de las atracciones de Dubai, y está rodeado de parques, escuelas, etc, mezquitas y minoristas comunitarios. IMG Worlds of Adventure - 5 minutos Global Village - 11 minutos Universidad de Zayed - 11 minutos Dubai Hills Mall - 17 minutos Mall of Emirates - 23 minutos