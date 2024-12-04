Complejo residencial Ocean Walk

Ocean Walk es un complejo residencial premium cerca del agua, donde la arquitectura repite el ritmo del océano y forma un ambiente de tranquilidad y un estilo de vida de resort privado.
Ocean Walk es un nuevo proyecto de Wellington Developments, situado en la prestigiosa parte de las Islas Dubai.
Los residentes tienen acceso excepcional a las playas de Dubai Islands, el paseo marítimo y las modernas instalaciones de infraestructura de la zona. Debido a la proximidad de las principales arterias viales, Ocean Walk combina un ambiente turístico y una cómoda accesibilidad al transporte, la combinación ideal para una familia, inversión o residencia permanente.
La infraestructura del complejo:
- gimnasio moderno;
- Espacioso área de yoga y meditación;
- Jardín Zen con paisaje suave;
- Piscina con zonas de recreación;
- Mini pista de pádel;
- Zona de relajación con iluminación suave y muebles de salón;
- Residencias totalmente amuebladas.
Localización y accesibilidad al transporte
Ocean Walk se encuentra en la zona estratégica de Dubai Islands.
- Deira Mall - 6 minutos
Mercado Waterfront – 8 minutos
Dubai Islands Beach – 9 minutos
Dubai Islands Marina – 10 minutos
Aeropuerto Internacional de Dubai – 15 minutos.
Póngase en contacto con nosotros para consejos, precios actuales y visualización.