  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Dubái
  4. Complejo residencial Ocean Walk

Complejo residencial Ocean Walk

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
;
17
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33013
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    12

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Ocean Walk es un complejo residencial premium cerca del agua, donde la arquitectura repite el ritmo del océano y forma un ambiente de tranquilidad y un estilo de vida de resort privado.

Ocean Walk es un nuevo proyecto de Wellington Developments, situado en la prestigiosa parte de las Islas Dubai.

Los residentes tienen acceso excepcional a las playas de Dubai Islands, el paseo marítimo y las modernas instalaciones de infraestructura de la zona. Debido a la proximidad de las principales arterias viales, Ocean Walk combina un ambiente turístico y una cómoda accesibilidad al transporte, la combinación ideal para una familia, inversión o residencia permanente.

La infraestructura del complejo:
- gimnasio moderno;
- Espacioso área de yoga y meditación;
- Jardín Zen con paisaje suave;
- Piscina con zonas de recreación;
- Mini pista de pádel;
- Zona de relajación con iluminación suave y muebles de salón;
- Residencias totalmente amuebladas.

Localización y accesibilidad al transporte
Ocean Walk se encuentra en la zona estratégica de Dubai Islands.
- Deira Mall - 6 minutos
Mercado Waterfront – 8 minutos
Dubai Islands Beach – 9 minutos
Dubai Islands Marina – 10 minutos
Aeropuerto Internacional de Dubai – 15 minutos.

Póngase en contacto con nosotros para consejos, precios actuales y visualización.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Sky Residences at Expo City
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$540,317
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo en la Isla Al Marjan con Plan de Pago
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$694,340
Complejo residencial Conqueror Tower
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
de
$227,501
Complejo residencial Apartments in the new residential complex Pier Point 1&2 with a pool and green areas on the first line by the sea, ​​Port Rashid, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$865,071
Complejo residencial New residence Jadeel with swimming pools close to Dubai Marina, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,93M
Está viendo
Complejo residencial Ocean Walk
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Bluewaters Bay
Complejo residencial Bluewaters Bay
Complejo residencial Bluewaters Bay
Complejo residencial Bluewaters Bay
Complejo residencial Bluewaters Bay
Mostrar todo Complejo residencial Bluewaters Bay
Complejo residencial Bluewaters Bay
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$13,95M
Opciones de acabado Con acabado
Área 639 m²
1 objeto inmobiliario 1
Asistencia para obtener el estatus de residente. Selección gratuita de bienes inmuebles. ¡Apoyo legal como regalo! Bluewaters Bay – un nuevo complejo residencial costero de segmento premium de uno de los principales desarrolladores de los EAU, Meraas. El proyecto tendrá una ubicación única …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 5 habitaciones
639.0
13,95M
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Casa Canal
Complejo residencial Casa Canal
Complejo residencial Casa Canal
Complejo residencial Casa Canal
Complejo residencial Casa Canal
Complejo residencial Casa Canal
Complejo residencial Casa Canal
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$6,30M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 13
Área 418–530 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA PARA RECIBIR EL ESTATUS DE RESIDENTE. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Villa
530.0
8,90M
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complejo residencial New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$877,560
La residencia cuenta con parques, parque infantil, piscinas, pistas de jogging, pista de tenis y campos deportivos, tiendas y restaurantes, gimnasios.Terminación - 2o trimestre de 2028.Ubicación e infraestructura cercana Escuela internacional - 10 minutosAeropuerto Internacional de Dubai - 1…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones