Complejo residencial Ocean Walk

Ocean Walk es un complejo residencial premium cerca del agua, donde la arquitectura repite el ritmo del océano y forma un ambiente de tranquilidad y un estilo de vida de resort privado.



Ocean Walk es un nuevo proyecto de Wellington Developments, situado en la prestigiosa parte de las Islas Dubai.



Los residentes tienen acceso excepcional a las playas de Dubai Islands, el paseo marítimo y las modernas instalaciones de infraestructura de la zona. Debido a la proximidad de las principales arterias viales, Ocean Walk combina un ambiente turístico y una cómoda accesibilidad al transporte, la combinación ideal para una familia, inversión o residencia permanente.



La infraestructura del complejo:

- gimnasio moderno;

- Espacioso área de yoga y meditación;

- Jardín Zen con paisaje suave;

- Piscina con zonas de recreación;

- Mini pista de pádel;

- Zona de relajación con iluminación suave y muebles de salón;

- Residencias totalmente amuebladas.



Localización y accesibilidad al transporte

Ocean Walk se encuentra en la zona estratégica de Dubai Islands.

- Deira Mall - 6 minutos

Mercado Waterfront – 8 minutos

Dubai Islands Beach – 9 minutos

Dubai Islands Marina – 10 minutos

Aeropuerto Internacional de Dubai – 15 minutos.



Póngase en contacto con nosotros para consejos, precios actuales y visualización.