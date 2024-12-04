Piso en edificio nuevo Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai

Apartamentos en la Torre Downtown Residences de 110 pisos en Business Bay con Plan de Pago Flexible

DWTN Residences está estratégicamente ubicado dentro del triángulo dorado de Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai y Business Bay. Esta maravilla arquitectónica ofrece vistas impresionantes del Downtown de Dubái y del icónico Burj Khalifa, complementadas con paisajes espectaculares del Golfo Arábigo y la famosa Sheikh Zayed Road. A solo unos pasos, encontrarás restaurantes de clase mundial con chefs reconocidos, galerías boutique con arte contemporáneo y tiendas de lujo con las últimas tendencias internacionales.

DWTN Residences se encuentra entre los 10 proyectos residenciales más altos de Dubái, con una altura de 445 metros. Inspirado por la energía dinámica de la ciudad, este ícono arquitectónico redefine la vida vertical de lujo mediante espacios sofisticados y vistas incomparables del Burj Khalifa, Downtown Dubai y el Golfo Arábigo.

DWTN Residences cuenta con 110 impresionantes plantas, 432 residencias exclusivas, 76 dúplex, 13 áticos y 1 palacio real, con unos impresionantes 75,000 m² de espacios sociales. La estación de metro cercana ofrece transporte público fluido, mientras que el servicio de valet parking garantiza llegadas y salidas sin complicaciones. Los apartamentos en venta en Business Bay Dubái están a solo 2 minutos de Sheikh Zayed Road, 3 minutos de la estación de metro Business Bay, 5 minutos del Dubai Mall y el Burj Khalifa, 10 minutos de la costa de Jumeirah Beach, y 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái.

DWTN Residences ofrece lujosas comodidades y espacios sociales para los residentes, como una gran entrada, servicios de valet y conserjería, un lobby de doble altura con brasserie y cafetería, lounge en el vestíbulo y zona de encuentro social. Las instalaciones excepcionales incluyen piscina familiar e infantil, salón familiar con espacios interiores integrados, cocina de invierno y zona de barbacoa, área de juegos interior para niños, rincón Montessori, salas de tratamiento para recuperación y bienestar, estudios de yoga y meditación, baño de vapor y sauna con jacuzzi, piscina zen y jardín para inmersión acuática contemplativa, y gimnasio con opciones de entrenamiento personalizado.

Los espacios sociales exclusivos incluyen un lounge y club social con áreas comunes, salón para puros, simulador de golf para aficionados y uso recreativo, terraza de té y jardín con vistas panorámicas, cocina de chef y comedor privado para experiencias culinarias exclusivas, y sala de cine con experiencia audiovisual de alta gama. Las instalaciones de negocios incluyen un centro empresarial con tecnología avanzada, oficinas ejecutivas privadas para máxima comodidad, estudio de pódcast con tratamiento acústico profesional y biblioteca con club de lectura para enriquecimiento intelectual. Las salas de conferencias están equipadas con tecnologías inteligentes de presentación. Por último, pero no menos importante, una espectacular piscina infinita en el piso 91 se fusiona con el cielo y ofrece impresionantes vistas al Burj Khalifa.

DWTN Residences ofrece un plan de pago 50/50 y una entrega estimada para el cuarto trimestre de 2029. Asegura tu lugar con anticipación y no pierdas la oportunidad de adquirir una unidad de lujo en uno de los 10 rascacielos más altos de Dubái.

DXB-00257