Complejo residencial Marea Residences

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
$713,021
17
Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    15

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Marea Residences – una nueva generación de arquitectura costera, privacidad y comodidad premium en Dubai Islands!

Marea Residences es un proyecto exclusivo de Sharafi Development, presentado por Metropolitan Premium Properties, ubicado en la prestigiosa zona costera de Dubai Islands. La zona es conocida por su larga costa (cerca de 20 km), paseos modernos y desarrollo activo de infraestructura, lo que lo convierte en uno de los grupos de playa más importantes de Dubai.

Los interiores se hacen utilizando materiales europeos de primera calidad:
- cocinas abiertas con electrodomésticos incorporados de alta calidad;
- baños de estilo spa;
- techos altos y amplias ventanas panorámicas;
Balcones privados y amplias terrazas.

Cada detalle está orientado a crear un estilo de vida aislado, íntimo y al mismo tiempo ultra-confortable en la costa.

Instalaciones:
Marea Residences ofrece una infraestructura rica y reflexiva:

- infinity-pool con vistas a la línea del mar;
- jardines privados y zonas ajardinadas;
- Wellness & Spa Studios;
- sauna y salas de vapor;
- gimnasio moderno;
- espacios de salón y salas de reuniones;
- Servicio de seguridad y conserje.

Estas comodidades forman un ambiente de privacidad y comodidad del resort.

Ubicación en Dubai Islas
La ubicación proporciona a los residentes el equilibrio perfecto de privacidad y movilidad urbana:

2 minutos a Dubai Islands Beach;
2 minutos para Dubai Islands Mall
20 minutos a Dubai Aeropuerto Internacional
20 minutos para el centro de Dubai y Burj Khalifa.

Las Islas Dubái se están convirtiendo en una de las zonas más prometedoras del desarrollo frente a la playa: nuevas playas, hoteles, infraestructura y densidad limitada del desarrollo hacen que la ubicación sea especialmente atractiva.

Contacte ahora para obtener una presentación de Marea Residences, explorar los diseños y elegir el mejor lote en uno de los proyectos más exclusivos de Dubai Islands.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ocio

