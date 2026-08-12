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Terreno y parcelas en venta en Emiratos Árabes Unidos

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10 propiedades total found
Parcela en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Venta de terrenos para la construcción de una residencia privada.Infraestructura de la zona:…
$6,81M
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Parcela en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Business Bay, corner plot , next to main road Plot size : 47,000 sqft GFA : 860,000 sqft  …
$155,00M
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Parcela en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
La Mer - parcela exclusiva para la villa en Jumeirah Primeramente:Elite en una de las zonas …
$20,15M
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Parcela en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Pearl Jumeirah - parcela exclusiva frente al mar para una villa de lujo:Una oferta rara en u…
$9,53M
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Parcela en Al Faqa, Emiratos Árabes Unidos
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Al Faqa, Emiratos Árabes Unidos
Arabian Hills - parcela para una villa residencial:Lote exclusivo de 20.634 pies cuadrados.I…
$503,744
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Parcela en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 1 011 m²
Nad Al Sheba Gardens - terreno para la construcción:Oferta rara: sección esquina 10.879 pies…
$3,85M
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Parcela en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Al Reem Island es un desarrollo global de la clase frente al agua, que incluye varios proyec…
$11,67M
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Parcela en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Parcela
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Planning to own a plot in Abu Dhabi, UAE that lays down the canvas on which you can create t…
$290,487
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Parcela en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Área 562 m²
Planning to own a plot in Abu Dhabi, UAE that lays down the canvas on which you can create t…
$337,172
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Parcela en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Área 14 184 m²
Propiedad residencial en venta. Gran propiedad. Ubicación premium. Genial para vivir. Vive j…
$25,88M
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