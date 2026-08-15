Se ha establecido un umbral mínimo para el precio de compra de las instalaciones para entidades extranjeras. El tamaño exacto de la inversión depende del tipo de propiedad y del lugar donde se comprará.

Los extranjeros también deben tener en cuenta que al comprar bienes raíces en un edificio nuevo en Indonesia, no se emite el derecho de propiedad. Se permite comprar la propiedad solo en un contrato de arrendamiento a largo plazo con la posibilidad de extender los términos especificados. Esto se aplica a todos los complejos de apartamentos en Indonesia, al igual que a los de casas. Se puede eludir la restricción después de obtener la nacionalidad indonesia.