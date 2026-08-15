Guías para comprar obra nueva en Indonesia
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¿Qué documentos necesito para comprar una propiedad inmobiliaria en un edificio nuevo en Indonesia?
Los extranjeros deben presentar el pasaporte de su país. No se requieren otros documentos.
¿Hay alguna restricción para los extranjeros que planean comprar un apartamento de un promotor en Indonesia?
Se ha establecido un umbral mínimo para el precio de compra de las instalaciones para entidades extranjeras. El tamaño exacto de la inversión depende del tipo de propiedad y del lugar donde se comprará.
Los extranjeros también deben tener en cuenta que al comprar bienes raíces en un edificio nuevo en Indonesia, no se emite el derecho de propiedad. Se permite comprar la propiedad solo en un contrato de arrendamiento a largo plazo con la posibilidad de extender los términos especificados. Esto se aplica a todos los complejos de apartamentos en Indonesia, al igual que a los de casas. Se puede eludir la restricción después de obtener la nacionalidad indonesia.
Los extranjeros también deben tener en cuenta que al comprar bienes raíces en un edificio nuevo en Indonesia, no se emite el derecho de propiedad. Se permite comprar la propiedad solo en un contrato de arrendamiento a largo plazo con la posibilidad de extender los términos especificados. Esto se aplica a todos los complejos de apartamentos en Indonesia, al igual que a los de casas. Se puede eludir la restricción después de obtener la nacionalidad indonesia.
¿En qué ubicaciones está más demandado comprar un apartamento en un edificio nuevo en Indonesia?
Sobre todo se compran casas nuevas en Bali y Sumatra, los centros turísticos locales más populares, con una naturaleza pintoresca y una infraestructura bien desarrollada. Los extranjeros que se mudan al país por trabajo muestran un mayor interés en la capital, Yakarta.