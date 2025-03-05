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Apart hotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali

Kutuh, Indonesia
de
$134,000
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ID: 35395
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Kutuh

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

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Situado en Pandawa, Bali, Ramada Encore by Wyndham Bali Anta es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista oceánica. El proyecto ofrece villas, hotel. Total de 182 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Permiso de construcción Заявка PBG ha sido emitido. Precio unitario: de 134.000 dólares a 605.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Kutuh, Indonesia
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