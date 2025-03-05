  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Wana Giri
  4. Complejo residencial XO Pandawa Apartments

Complejo residencial XO Pandawa Apartments

Wana Giri, Indonesia
de
$110,000
;
10
Dejar una solicitud
ID: 22424
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Buleleng
  • Pueblo
    Wana Giri

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Tour online

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Apartamentos en un proyecto elegante en Bali en el distrito de Badung.

15 por ciento ROI. La villa es adecuada tanto para la inversión en alquiler como para el formato de una segunda casa.

XO Pandawa Apartamentos para aquellos que aprecian estilo y estilo de vida activo. Complejo cerrado de villas con vistas al océano.

Apartamento a 2 minutos de la playa más popular - Melastie.

A poca distancia - restaurantes y bares, salones de belleza, tiendas, gimnasios, estudios de yoga y Pilates.

Escribe o llama, responderemos todas tus preguntas!

Localización en el mapa

Wana Giri, Indonesia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$396,941
Complejo residencial OM APARTMENTS
Canggu, Indonesia
de
$160,676
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$288,503
Complejo residencial Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$94,509
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonesia
de
$214,000
Está viendo
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Wana Giri, Indonesia
de
$110,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$260,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 112 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Moderno es un complejo de 30 villas contemporáneas en la pintoresca zona de Bali-Umalas. El desarrollador tendrá tres tipos de interiores para elegir de gris, luz y minimalista. Cada villa tiene 2 plantas, una oficina, una piscina privada, y una plaza de aparcamiento para un coche o biciclet…
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Complejo residencial DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Complejo residencial DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Complejo residencial DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Complejo residencial DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Mostrar todo Complejo residencial DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Complejo residencial DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Pejeng Kawan, Indonesia
de
$240,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartamenty u okeana
Complejo residencial Apartamenty u okeana
Complejo residencial Apartamenty u okeana
Complejo residencial Apartamenty u okeana
Complejo residencial Apartamenty u okeana
Mostrar todo Complejo residencial Apartamenty u okeana
Complejo residencial Apartamenty u okeana
Sanur, Indonesia
de
$320,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones