Complejo residencial XO Pandawa Apartments

Apartamentos en un proyecto elegante en Bali en el distrito de Badung.



15 por ciento ROI. La villa es adecuada tanto para la inversión en alquiler como para el formato de una segunda casa.



XO Pandawa Apartamentos para aquellos que aprecian estilo y estilo de vida activo. Complejo cerrado de villas con vistas al océano.



Apartamento a 2 minutos de la playa más popular - Melastie.



A poca distancia - restaurantes y bares, salones de belleza, tiendas, gimnasios, estudios de yoga y Pilates.



Escribe o llama, responderemos todas tus preguntas!