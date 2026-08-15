Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Residencial
  4. Estudio

Estudios en venta en Indonesia

;
Bali
51
Lesser Sunda Islands
51
Kuta Selatan
15
Ubud District
10
Mostrar más
Estudio Borrar
Eliminar
51 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Ungasan, Indonesia
Estudio 1 habitación
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2/3
El proyecto está situado en la costa más “Instagrammable” en 27 hectáreas y consta de villas…
$132,000
Dejar una solicitud
Estudio en Canggu, Indonesia
Estudio
Canggu, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 4
XO Proyecto I Villas y apartamentos Canggu en venta en Changu, BaliVillas y apartamentos de …
$160,000
Dejar una solicitud
Estudio en Benoa, Indonesia
Estudio
Benoa, Indonesia
Área 32 m²
Número de plantas 5
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realme…
$110,000
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Estudio 1 habitación en Kedewatan, Indonesia
Estudio 1 habitación
Kedewatan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 1/2
THE WATERFALL: Luxury Jungle-View Apartments in Ubud Center Experimente la mezcla perfecta d…
$60,000
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Estudio 1 habitacion en Pererenan, Indonesia
Estudio 1 habitacion
Pererenan, Indonesia
Dormitorios 1
Área 27 m²
Apartamento estudio compacto en Elysium Block V, Pererenan, Canggu. 27 metros cuadrados de e…
$99,750
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
BREIG Property
Idiomas hablados
English, Русский
Estudio 1 habitacion en Kedungu, Indonesia
Estudio 1 habitacion
Kedungu, Indonesia
Dormitorios 1
Área 30 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$85,498
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
LDV InvestLDV Invest
Estudio en Kutuh, Indonesia
Estudio
Kutuh, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/4
Proyecto elegante LOYO El desarrollo ahora conquista Bukit.XO Pandawa es un complejo libre p…
$110,000
Dejar una solicitud
Estudio en Kutuh, Indonesia
Estudio
Kutuh, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Número de plantas 4
Proyecto elegante LOYO El desarrollo ahora conquista Bukit.XO Pandawa es un complejo libre p…
$120,000
Dejar una solicitud
Estudio en Benoa, Indonesia
Estudio
Benoa, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1/5
Green Village – confort+ complejo turístico en el corazón de Nusa Dua, BaliGreen Village es …
$110,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio 1 habitación en Peliatan, Indonesia
Estudio 1 habitación
Peliatan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 1/4
Studio — Mono Aura AURA Wellness Resort | Spacious 35.7 m² Studio with 11.9% Yield …
$102,900
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Estudio 1 habitacion en Tua, Indonesia
Estudio 1 habitacion
Tua, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 5/5
Apartamentos en la mejor isla de Bali.Apartamentos con acabado completo "turnkey". Pago inic…
$149,500
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio en Beraban, Indonesia
Estudio
Beraban, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/2
Apartamentos elegantes con vistas al mar.30% de pago con 7 cuotas.Alquiler a largo plazo 28+…
$181,500
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio en Pererenan, Indonesia
Estudio
Pererenan, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 3/4
Un complejo residencial único rodeado de naturaleza!¡Termino completo de llave de mano!¡Inst…
$118,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio 2 habitaciones en Tibubeneng, Indonesia
Estudio 2 habitaciones
Tibubeneng, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 4/4
79.000 dólares 300 metros de la playa de BERAWA! ¿Qué te parece?¡Hola! Espero que esta ofert…
$69,000
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Kedewatan, Indonesia
Estudio 1 habitación
Kedewatan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 1/2
Apartamentos de generación de ingresos en el corazón de Ubud — un negocio listo para funcion…
$78,750
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Kutuh, Indonesia
Estudio 1 habitación
Kutuh, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1/2
39 m2 Ocean-View Apartment — A Premium Investment on the Bukit PeninsulaUn elegante apartame…
$130,000
VAT
Dejar una solicitud
Estudio en Kutuh, Indonesia
Estudio
Kutuh, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Número de plantas 4
Pandawa HillsVillas y apartamentos con paisaje natural único frente al marLo que hay en el p…
$125,000
Dejar una solicitud
Estudio 2 habitaciones en Canggu, Indonesia
Estudio 2 habitaciones
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
LUXURY TOWNHOUSES FOR SALE – UMALAS, CANGGUExperimente la fusión perfecta de la vida tropica…
$251,975
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio en Benoa, Indonesia
Estudio
Benoa, Indonesia
Área 20 m²
Piso 2/3
The One Bali — Affordable Hotel Investment Under Wyndham ManagementThe One es una colección …
$24,500
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hotel Invest
Idiomas hablados
English, Русский, Français
Telegram Escribir en Telegram
Estudio en Benoa, Indonesia
Estudio
Benoa, Indonesia
Área 32 m²
Número de plantas 5
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realme…
$90,000
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Tibubeneng, Indonesia
Estudio 1 habitación
Tibubeneng, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 2/4
Premium apartments in Bali near the ocean A unique project for living and investment, which …
$230,000
Dejar una solicitud
Estudio en Cemagi, Indonesia
Estudio
Cemagi, Indonesia
Complejo 8 es un nuevo proyecto del desarrollador Alex Villas. El complejo consta de 51 unid…
$114,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ISIA
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська
Estudio 1 habitación en Peliatan, Indonesia
Estudio 1 habitación
Peliatan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
Piso 1/4
Studio - Aura ZenAURA Wellness Resort, Ubud, Bali ← Investment Studio con un rendimiento de …
$82,300
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Estudio 1 habitacion en Pererenan, Indonesia
Estudio 1 habitacion
Pererenan, Indonesia
Dormitorios 1
Área 28 m²
Piso 2
Apartamento estudio compacto en Elysium Block 2, Pererenan, Canggu con vistas al mar. 28 met…
$105,500
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
BREIG Property
Idiomas hablados
English, Русский
Estudio 1 habitación en Peliatan, Indonesia
Estudio 1 habitación
Peliatan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 4/4
Studio — Mono Aura AURA Wellness Resort | Spacious 35.7 m² Studio with 11.9% Yield …
$121,900
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Estudio 1 habitación en Kutuh, Indonesia
Estudio 1 habitación
Kutuh, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 2/4
Apartamentos en Bali 32 m2 • desde $110.000 • rendimiento del 16% • 2 minutos al océano • Pa…
$110,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Estudio 1 habitación en Sanur Kaja, Indonesia
Estudio 1 habitación
Sanur Kaja, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2/4
New project in Sanur - the most prestigious and convenient area for living in Bali. Pre-sal…
$94,500
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Estudio 1 habitación en Peliatan, Indonesia
Estudio 1 habitación
Peliatan, Indonesia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
Piso 4/4
Studio — Aura Zen AURA Wellness Resort, Ubud, Bali | Investment Studio with 12.4% Yield …
$94,900
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Estudio 1 habitacion en Ungasan, Indonesia
Estudio 1 habitacion
Ungasan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Venta de un apartamento de 35 m2 de diseño en un complejo cerrado en la isla de Bali en la z…
$81,500
Dejar una solicitud
Estudio en Kutuh, Indonesia
Estudio
Kutuh, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Número de plantas 4
Pandawa HillsVillas y apartamentos con paisaje natural único frente al marLo que hay en el p…
$140,000
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Indonesia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir