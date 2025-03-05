  1. Realting.com
Complejo residencial SWOI BERAWA

Tibubeneng, Indonesia
Precio en demanda
7
ID: 28031
Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Pueblo
    Tibubeneng

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online

Sobre el complejo

SWOI Berawa es un moderno complejo residencial situado en el corazón de Berawa, uno de los barrios más prestigiosos y vibrantes de Bali. Aquí, la vida social de la isla está justo en su puerta: restaurantes, bares, tres de los mejores clubes de playa (Finns, Atlas, La Brisa), y a solo 300 metros de la playa

Características del proyecto:

  • Adosados elegantes para familias y vivir a largo plazo

  • Modernos apartamentos con fuerte potencial de alquiler

  • Amplias villas para aquellos que buscan privacidad

  • azotea con piscina y sala de estar

Ventajas clave:

  • Tasa de ocupación más alta y rendimiento diario de alquiler en la zona

  • Primera ubicación en el centro de la escena social y empresarial de Berawa

  • Infraestructura desarrollada: escuelas internacionales, cafeterías, gimnasios cercanos

  • Ideal para expatriados, nómadas digitales e inversores

  • Perfecto para alquileres a corto plazo y residencia a largo plazo

SWOI Berawa está diseñada para una vibrante comunidad social y activa, combinando estilo, comodidad y fuerte potencial de inversión.

Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 42.0
Precio por m², USD 3,929
Precio del apartamento, USD 165,000
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Adosado
Área, m² 115.0
Precio por m², USD 2,870
Precio del apartamento, USD 330,000

Localización en el mapa

Tibubeneng, Indonesia

