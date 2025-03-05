Complejo residencial SWOI BERAWA

SWOI Berawa es un moderno complejo residencial situado en el corazón de Berawa, uno de los barrios más prestigiosos y vibrantes de Bali. Aquí, la vida social de la isla está justo en su puerta: restaurantes, bares, tres de los mejores clubes de playa (Finns, Atlas, La Brisa), y a solo 300 metros de la playa
Características del proyecto:
Adosados elegantes para familias y vivir a largo plazo
Modernos apartamentos con fuerte potencial de alquiler
Amplias villas para aquellos que buscan privacidad
azotea con piscina y sala de estar
Ventajas clave:
Tasa de ocupación más alta y rendimiento diario de alquiler en la zona
Primera ubicación en el centro de la escena social y empresarial de Berawa
Infraestructura desarrollada: escuelas internacionales, cafeterías, gimnasios cercanos
Ideal para expatriados, nómadas digitales e inversores
Perfecto para alquileres a corto plazo y residencia a largo plazo
SWOI Berawa está diseñada para una vibrante comunidad social y activa, combinando estilo, comodidad y fuerte potencial de inversión.