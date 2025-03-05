  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kuta Selatan
  4. Apart hotel Ardhana Residence – residential development in GWK, Bali

Apart hotel Ardhana Residence – residential development in GWK, Bali

Ungasan, Indonesia
de
$94,000
;
9
Dejar una solicitud
ID: 35366
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Ungasan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский
Situado en GWK, Bali, Ardhana Residence es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para vivir e invertir en Bali. El proyecto ofrece villas, hotel. Total de 84 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Permiso de construcción Заявка PBG ha sido emitido. Precios unitarios: de 94.000 a $510.000. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

Localización en el mapa

Ungasan, Indonesia
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Pandawa Hills Apartments
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$90,000
Complejo residencial White palm Villas – residential development in Batu Bolong, Bali
Canggu, Indonesia
de
$125,000
Complejo residencial New complex of two-level villas with pools in Ubud, Indonesia
Payangan, Indonesia
de
$248,710
Complejo residencial AURA APART
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$75,000
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$158,180
Está viendo
Apart hotel Ardhana Residence – residential development in GWK, Bali
Ungasan, Indonesia
de
$94,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali
Complejo residencial Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali
Complejo residencial Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali
Complejo residencial Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali
Tibubeneng, Indonesia
de
$155,000
Opciones de acabado Con acabado
Situado en Berawa, Bali, Sunny Apart Soy un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y renta estable a corto plazo. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 42 unidades. Finalización estimada: 2023. Actualmente el proyecto se completa y está listo para…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesia
de
$119,000
Opciones de acabado Con acabado
El complejo consta de habitaciones, casas adosadas y villas, un total de 138 unidades, está siendo construido en una superficie de 10.000 m2, de los cuales el 50% es territorio verde, se encuentra a 5 minutos de la playa, lo que lo hace atractivo tanto para los residentes como para los inver…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesia
de
$425,144
El proyecto está situado en una comunidad cerrada de 77 hectáreas en medio de un parque tropical junto al río. A solo 500 metros se encuentra el descenso a una de las hermosas playas salvajes de Uluwatu.El complejo incluye 24 villas dobles con piscina privada y aparcamiento, así como un café…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones