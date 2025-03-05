Apart hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream

Apartamentos en Bali 47 m2 • desde $130,000 • rendimiento del 16% • 2 minutos al océano • Pandawa Dream

📊 Metrices de inversión

• Rendimiento previsto: del 16% anual

• Precio: desde 130.000 dólares

• Tamaño del apartamento: 47 m2

• Plan de instalación para desarrolladores: pago descendente del 25%

• Plazo de arrendamiento: 30 años con extensión hasta 50 años

• Finalización del proyecto: Q4 2027

📍 Ubicación

• Bali, Península Bukit — Zona Pandawa

• 2 minutos a Pandawa Beach

• 30 minutos a Ngurah Rai Aeropuerto Internacional

• Cerca de Uluwatu, Melasti y Nusa Dua

🏢 Acerca del proyecto — Pandawa Dream

• Complejo de apartamentos-hotel Premium cerca del océano

• Más de 6.000 m2 de infraestructura privada

• Moderno concepto arquitectónico con vistas panorámicas

• Concepto de estilo de vida de resort todo en uno

• Gestionado por una empresa de gestión de bienes profesionales

🌴 Infraestructura compleja

• 4 restaurantes internacionales

• 2 bares y espacios en la azotea

• Piscinas por un total de más de 1.200 m2

• Centro de SPA

• Gimnasio

• Coworking area

• Club infantil

• Cafés y zonas ajardinadas

🏡 Características del apartamento

• Tamaño: 47 m2

• Diseño amplio adecuado para una vida cómoda

• Balcón con vistas tropicales

• Acristalamiento panorámico

• Interior moderno totalmente amueblado

• Formato ideal para alquileres a corto plazo

💼 Gestión e ingresos

• Gestión profesional de la propiedad

• Servicio completo de gestión de alquileres

• Registro de entrada y mantenimiento de los huéspedes

• Sistema de comercialización y reserva

• Ingresos de alquiler distribuidos a propietarios

💳 Términos de compra

• Reserva: $1,000

• Pago de baja: 25%

• Plan de instalación durante la construcción

• Pagos fijos flexibles disponibles

🛡 Seguridad jurídica

• Land owned by the developer as freehold

• Acuerdo de arrendamiento para compradores: 30 años con extensión hasta 50 años

• Estructura de transacción transparente

• Todos los documentos legales disponibles para los compradores

📌 Otras opciones de propiedad en el complejo

• Apartamentos 32 m2 - desde $110,000

• Villas inteligentes 32 m2 - desde $125,000

• Villas inteligentes 60 m2 - desde $130,000

• Áticos - desde $240.000

