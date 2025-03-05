Apart hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream

Apartamentos en Bali 47 m2 • desde $130,000 • rendimiento del 16% • 2 minutos al océano • Pandawa Dream
📊 Metrices de inversión
• Rendimiento previsto: del 16% anual
• Precio: desde 130.000 dólares
• Tamaño del apartamento: 47 m2
• Plan de instalación para desarrolladores: pago descendente del 25%
• Plazo de arrendamiento: 30 años con extensión hasta 50 años
• Finalización del proyecto: Q4 2027
📍 Ubicación
• Bali, Península Bukit — Zona Pandawa
• 2 minutos a Pandawa Beach
• 30 minutos a Ngurah Rai Aeropuerto Internacional
• Cerca de Uluwatu, Melasti y Nusa Dua
🏢 Acerca del proyecto — Pandawa Dream
• Complejo de apartamentos-hotel Premium cerca del océano
• Más de 6.000 m2 de infraestructura privada
• Moderno concepto arquitectónico con vistas panorámicas
• Concepto de estilo de vida de resort todo en uno
• Gestionado por una empresa de gestión de bienes profesionales
🌴 Infraestructura compleja
• 4 restaurantes internacionales
• 2 bares y espacios en la azotea
• Piscinas por un total de más de 1.200 m2
• Centro de SPA
• Gimnasio
• Coworking area
• Club infantil
• Cafés y zonas ajardinadas
🏡 Características del apartamento
• Tamaño: 47 m2
• Diseño amplio adecuado para una vida cómoda
• Balcón con vistas tropicales
• Acristalamiento panorámico
• Interior moderno totalmente amueblado
• Formato ideal para alquileres a corto plazo
💼 Gestión e ingresos
• Gestión profesional de la propiedad
• Servicio completo de gestión de alquileres
• Registro de entrada y mantenimiento de los huéspedes
• Sistema de comercialización y reserva
• Ingresos de alquiler distribuidos a propietarios
💳 Términos de compra
• Reserva: $1,000
• Pago de baja: 25%
• Plan de instalación durante la construcción
• Pagos fijos flexibles disponibles
🛡 Seguridad jurídica
• Land owned by the developer as freehold
• Acuerdo de arrendamiento para compradores: 30 años con extensión hasta 50 años
• Estructura de transacción transparente
• Todos los documentos legales disponibles para los compradores
📌 Otras opciones de propiedad en el complejo
• Apartamentos 32 m2 - desde $110,000
• Villas inteligentes 32 m2 - desde $125,000
• Villas inteligentes 60 m2 - desde $130,000
• Áticos - desde $240.000
