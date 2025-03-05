  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kuta Selatan
  4. Apart hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream

Apart hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream

Kutuh, Indonesia
de
$130,000
de
$2,766/m²
BTC
1.5463241
ETH
81.0494583
USDT
128 528.9857580
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
25 1
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 34014
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Kutuh

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Apartamentos en Bali 47 m2 • desde $130,000 • rendimiento del 16% • 2 minutos al océano • Pandawa Dream

📊 Metrices de inversión

• Rendimiento previsto: del 16% anual

• Precio: desde 130.000 dólares

• Tamaño del apartamento: 47 m2

• Plan de instalación para desarrolladores: pago descendente del 25%

• Plazo de arrendamiento: 30 años con extensión hasta 50 años

• Finalización del proyecto: Q4 2027

📍 Ubicación

• Bali, Península Bukit — Zona Pandawa

• 2 minutos a Pandawa Beach

• 30 minutos a Ngurah Rai Aeropuerto Internacional

• Cerca de Uluwatu, Melasti y Nusa Dua

🏢 Acerca del proyecto — Pandawa Dream

• Complejo de apartamentos-hotel Premium cerca del océano

• Más de 6.000 m2 de infraestructura privada

• Moderno concepto arquitectónico con vistas panorámicas

• Concepto de estilo de vida de resort todo en uno

• Gestionado por una empresa de gestión de bienes profesionales

🌴 Infraestructura compleja

• 4 restaurantes internacionales

• 2 bares y espacios en la azotea

• Piscinas por un total de más de 1.200 m2

• Centro de SPA

• Gimnasio

• Coworking area

• Club infantil

• Cafés y zonas ajardinadas

🏡 Características del apartamento

• Tamaño: 47 m2

• Diseño amplio adecuado para una vida cómoda

• Balcón con vistas tropicales

• Acristalamiento panorámico

• Interior moderno totalmente amueblado

• Formato ideal para alquileres a corto plazo

💼 Gestión e ingresos

• Gestión profesional de la propiedad

• Servicio completo de gestión de alquileres

• Registro de entrada y mantenimiento de los huéspedes

• Sistema de comercialización y reserva

• Ingresos de alquiler distribuidos a propietarios

💳 Términos de compra

• Reserva: $1,000

• Pago de baja: 25%

• Plan de instalación durante la construcción

• Pagos fijos flexibles disponibles

🛡 Seguridad jurídica

• Land owned by the developer as freehold

• Acuerdo de arrendamiento para compradores: 30 años con extensión hasta 50 años

• Estructura de transacción transparente

• Todos los documentos legales disponibles para los compradores

📌 Otras opciones de propiedad en el complejo

• Apartamentos 32 m2 - desde $110,000

• Villas inteligentes 32 m2 - desde $125,000

• Villas inteligentes 60 m2 - desde $130,000

• Áticos - desde $240.000

Deja un comentario y yo wil

Envié el modelo financiero, cálculo de rendimiento y unidades disponibles.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 32.0 – 66.0
Precio por m², USD 3,438 – 3,636
Precio del apartamento, USD 110,000 – 240,000
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 43.0
Precio por m², USD 2,558
Precio del apartamento, USD 110,000

Localización en el mapa

Kutuh, Indonesia
Alimentación
Ocio

Reseña en vídeo de apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial AURA APART
Ubud, Indonesia
de
$75,000
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$436,734
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$288,503
Complejo residencial ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pererenan, Indonesia
de
$181,500
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Canggu, Indonesia
de
$189,000
Está viendo
Apart hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Kutuh, Indonesia
de
$130,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$179,071
El complejo sólo tiene opciones para la compra secundaria, 2 apartamentos en los niveles primero y segundo, con un precio de 170.000 dólares y 180.000 dólares.Servicios complejos:spa, sala de yoga;café;patio;centro de fitness;coworking;bar en la azotea y restaurante frente al mar;playa priva…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Mostrar todo Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonesia
de
$112,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!Nuestro hotel boutique premium, situado en una de las mejores ubicaciones de Bali - 400 metros de la playa de Melasti, Bukit.El proyecto incluye 90 unidades, diseñadas con énfasis en estilo único, vistas panorámicas, …
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Mostrar todo Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonesia
de
$280,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 81–162 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos en Bali de un conocido desarrollador en la zona más popular de Canggu, a 500 metros del océano. Hermosa playa de Berawa y los mejores clubes de playa a poca distancia. Complejo residencial en la ubicación TOP, con una amplia sala de estar y la piscina en la azotea más larga d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
81.0
300,000
Apartamentos 2 habitaciones
162.0
640,000
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones