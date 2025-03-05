  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kuta Selatan
  4. Complejo residencial Nagaya – residential development in Melasti, Bali

Complejo residencial Nagaya – residential development in Melasti, Bali

Ungasan, Indonesia
de
$106,500
;
4
Dejar una solicitud
ID: 35380
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Ungasan
  • Dirección
    Jalan Bali Cliff

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский
Ubicada en Melasti, Bali, Nagaya es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al mar y de calidad de recurso. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 23 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Precio unitario: de 106.500 dólares a 125.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

Localización en el mapa

Ungasan, Indonesia
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New residential complex of villas with panoramic ocean views in Nusa Penida, Indonesia
Batukandik, Indonesia
de
$283,528
Complejo residencial Melasti (Комплекс 8) – residential development in Bukit, Bali
Ungasan, Indonesia
de
$110,000
Complejo residencial THE UMALAS SIGNATURE
Kerobokan, Indonesia
de
$170,000
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Wana Giri, Indonesia
de
$110,000
Complejo residencial GOLDEN PEARL
Ubud, Indonesia
de
$252,000
Está viendo
Complejo residencial Nagaya – residential development in Melasti, Bali
Ungasan, Indonesia
de
$106,500
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Pecatu, Indonesia
de
$99,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Un complejo de bienestar de próxima generación que combina experiencias de inversión inmobiliaria y estilo de vida.El proyecto se está construyendo en un sitio de 2,5 hectáreas utilizando 3D Concrete Printing (3DCP), una tecnología futura que garantiza una rápida construcción, resistencia sí…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$387,987
El complejo de villa aislado en Ubud, Bali, ofrece vistas impresionantes y se encuentra a poca distancia de una cascada pintoresca. Los huéspedes pueden disfrutar de la armonía con la naturaleza aquí y escapar del ajetreo y bullicio de la vida urbana. El proyecto incluye 12 villas con 2-3 do…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesia
de
$278,555
El proyecto consta de 5 villas de dos dormitorios. La terraza equipada en la azotea de la villa de tres plantas ofrece vistas al mar, aumentando el potencial de alquiler de la villa. Las cómodas autopistas y plazas de aparcamiento privado hacen que cada villa sea cómoda para las familias. Vi…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones