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Complejo residencial Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali

Tibubeneng, Indonesia
de
$130,000
;
5
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ID: 35373
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Pueblo
    Tibubeneng
  • Dirección
    Gang Duyung

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

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Situado en Berawa, Bali, Ocean Bliss es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y renta estable a corto plazo. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 12 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Se ha expedido el permiso de construcción PBG. Precios de unidad: de 130.000 dólares a 165.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Tibubeneng, Indonesia
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Fecha límite
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Pago mensual
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240,000 – 270,000
Villa
113.8
335,000
Desarrollador
BREIG Property
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Complejo residencial Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
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