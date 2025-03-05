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Complejo residencial Ubud Dream – residential development in Ubud, Bali

Ubud, Indonesia
de
$55,000
;
3
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ID: 35397
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Gianyar
  • Ciudad
    Ubud District
  • Ciudad
    Ubud
  • Dirección
    Jalan Raya Penestanan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

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Situado en Ubud, Bali, Ubud Dream es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para aquellos que valoran la naturaleza, la tranquilidad y el lento ritmo de vida de la selva. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 41 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Permiso de construcción Заявка PBG ha sido emitido. Precios de la unidad: de $55,000 a $200,000. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Ubud, Indonesia
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación

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Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Tipo de interés
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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Pago mensual
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