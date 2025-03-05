Complejo residencial Ubud Dream – residential development in Ubud, Bali

Situado en Ubud, Bali, Ubud Dream es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para aquellos que valoran la naturaleza, la tranquilidad y el lento ritmo de vida de la selva. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 41 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Permiso de construcción Заявка PBG ha sido emitido. Precios de la unidad: de $55,000 a $200,000. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.