Complejo residencial

El proyecto está situado en la costa más “Instagrammable” en 27 hectáreas y consta de villas, casas adosadas y apartamentos. El complejo cuenta con una infraestructura integral de 20.000 m2, diseñada para apoyar la cómoda recreación y vida cotidiana de los residentes. En el territorio, hay un jardín de infancia para 300 niños, así como una escuela primaria de habla inglesa, donde la educación se basa en el sistema Walford-Steiner, con prioridad dada a los propietarios y arrendatarios.

En el territorio del complejo hay una laguna épica con agua oceánica, 40*50 metros. Y a 500 metros está la mejor playa de Bali - Melasti, con arena dorada limpia y cómodos clubes de playa. La ubicación del complejo es la más prestigiosa de la isla, y por eso el barrio alberga hoteles de 5 estrellas como Hilton, Kempinski y Ritz-Carlton.



Studio Apartment / Area desde 33 m2 / Precio desde $132,000

Estudio Apartamento (duplex) / Zona desde 45 m2 / Precio desde $161,300

Studio Apartment (pool & garden) / Zona desde 45 m2 / Precio desde $181,500

Apartamento de 1 dormitorio / Zona desde 50 m2 / Precio desde $175,000

Apartamento de 1 dormitorio (pool) / Zona de 62 m2 / Precio desde $270,800

Casa adosada de 1 dormitorio (duplex) / Zona de 70 m2 / Precio desde $245,000

Casa adosada de 2 dormitorios (duplex) / Zona de 77 m2 / Precio desde $327,600

Casa adosada de 3 dormitorios (duplex) / Zona de 90 m2 / Precio desde $393,200

Villa de 1 dormitorio (pool) / Zona desde 55 m2 / Precio desde $237,200

Villa de 1 dormitorio (pool) / Zona de 65 m2 / Precio desde $273,000

Villa de 1 dormitorio (pool) / Zona desde 75 m2 / Precio desde $327,600

Villa de 2 dormitorios (pool) / Zona desde 120 m2 / Precio desde $497,300



El proyecto se construye según el principio de la ciudad-parque, incluyendo sus propias instalaciones sociales, culturales y recreativas combinadas con extensos paisajes. La arquitectura del proyecto tiene un carácter zonal y abarca desde el clasicismo moderno hasta el estilo oriental con jardines japoneses.

Infraestructura:

Parques

Panaderías

Restaurantes

Laguna Piscina

Supermercado

Cafés

Spa & Yoga Centers

Kindergarten & School

Locales de oficina de clase A

Fashion Boutique Gallery

El proyecto está cambiando la percepción del negocio en Bali y creando el primer grupo de innovación que se convertirá en un centro de gravedad para los sectores más progresistas de la economía, tecnologías innovadoras, creatividad y arte. Las mejores empresas de todo el mundo recibirán una subvención que les permitirá alquilar una oficina gratuitamente durante 1 año, siempre y cuando los empleados vivan en el proyecto.



El proyecto proporciona una empresa de gestión, que se ocupa de todas las cuestiones relacionadas con el alquiler de bienes raíces. El ingreso de los inversores es totalmente pasivo y es alrededor del 12% ROI al año para alquileres a largo plazo y alrededor del 20% ROI al año para alquileres diarios. Al mismo tiempo, la empresa de gestión se encarga de los pagos de contabilidad, optimización y impuestos, y los inversores reciben un beneficio neto cada 3 meses.