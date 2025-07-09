  1. Realting.com
Complejo residencial

Ungasan, Indonesia
de
$132,000
;
16 1
ID: 27480
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/8/25

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Ungasan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  Año de construcción
    2026
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    3
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

El proyecto está situado en la costa más “Instagrammable” en 27 hectáreas y consta de villas, casas adosadas y apartamentos. El complejo cuenta con una infraestructura integral de 20.000 m2, diseñada para apoyar la cómoda recreación y vida cotidiana de los residentes. En el territorio, hay un jardín de infancia para 300 niños, así como una escuela primaria de habla inglesa, donde la educación se basa en el sistema Walford-Steiner, con prioridad dada a los propietarios y arrendatarios.

En el territorio del complejo hay una laguna épica con agua oceánica, 40*50 metros. Y a 500 metros está la mejor playa de Bali - Melasti, con arena dorada limpia y cómodos clubes de playa. La ubicación del complejo es la más prestigiosa de la isla, y por eso el barrio alberga hoteles de 5 estrellas como Hilton, Kempinski y Ritz-Carlton.

- ¿Qué?

  • Studio Apartment / Area desde 33 m2 / Precio desde $132,000
  • Estudio Apartamento (duplex) / Zona desde 45 m2 / Precio desde $161,300
  • Studio Apartment (pool & garden) / Zona desde 45 m2 / Precio desde $181,500
  • Apartamento de 1 dormitorio / Zona desde 50 m2 / Precio desde $175,000
  • Apartamento de 1 dormitorio (pool) / Zona de 62 m2 / Precio desde $270,800

  • Casa adosada de 1 dormitorio (duplex) / Zona de 70 m2 / Precio desde $245,000
  • Casa adosada de 2 dormitorios (duplex) / Zona de 77 m2 / Precio desde $327,600
  • Casa adosada de 3 dormitorios (duplex) / Zona de 90 m2 / Precio desde $393,200

  • Villa de 1 dormitorio (pool) / Zona desde 55 m2 / Precio desde $237,200
  • Villa de 1 dormitorio (pool) / Zona de 65 m2 / Precio desde $273,000
  • Villa de 1 dormitorio (pool) / Zona desde 75 m2 / Precio desde $327,600
  • Villa de 2 dormitorios (pool) / Zona desde 120 m2 / Precio desde $497,300

El proyecto se construye según el principio de la ciudad-parque, incluyendo sus propias instalaciones sociales, culturales y recreativas combinadas con extensos paisajes. La arquitectura del proyecto tiene un carácter zonal y abarca desde el clasicismo moderno hasta el estilo oriental con jardines japoneses.

Infraestructura:

  • Parques
  • Panaderías
  • Restaurantes
  • Laguna Piscina
  • Supermercado
  • Cafés
  • Spa & Yoga Centers
  • Kindergarten & School
  • Locales de oficina de clase A
  • Fashion Boutique Gallery

El proyecto está cambiando la percepción del negocio en Bali y creando el primer grupo de innovación que se convertirá en un centro de gravedad para los sectores más progresistas de la economía, tecnologías innovadoras, creatividad y arte. Las mejores empresas de todo el mundo recibirán una subvención que les permitirá alquilar una oficina gratuitamente durante 1 año, siempre y cuando los empleados vivan en el proyecto.

El proyecto proporciona una empresa de gestión, que se ocupa de todas las cuestiones relacionadas con el alquiler de bienes raíces. El ingreso de los inversores es totalmente pasivo y es alrededor del 12% ROI al año para alquileres a largo plazo y alrededor del 20% ROI al año para alquileres diarios. Al mismo tiempo, la empresa de gestión se encarga de los pagos de contabilidad, optimización y impuestos, y los inversores reciben un beneficio neto cada 3 meses.

Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 55.0
Precio por m², USD 4,967
Precio del apartamento, USD 273,200
Apartamentos Estudio
Área, m² 33.0
Precio por m², USD 4,000
Precio del apartamento, USD 132,000

Localización en el mapa

Ungasan, Indonesia

Reseña en vídeo de complejo residencial

Novedades para desarrolladores

09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
Todas las noticias inmobiliarias
Pregunte lo que quiera
