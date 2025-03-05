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Complejo residencial MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali

Sanur Kaja, Indonesia
de
$85,000
;
8
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ID: 35354
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Ciudad
    Denpasar
  • Pueblo
    Sanur Kaja
  • Dirección
    Jalan Wira HBB, 2 Hotel Bali Warma

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada

Sobre el complejo

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Situado en Sanur, Bali, MAISON BOHEME es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para la vida familiar y la reubicación a largo plazo. El proyecto ofrece apartamentos, villas. Total de 21 unidades. Finalización estimada: 2025. Actualmente el proyecto se completa y está listo para entrar. Permiso de construcción Заявка PBG ha sido emitido. Precios unitarios: de 85.000 a 220.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Sanur Kaja, Indonesia
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