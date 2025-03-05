  1. Realting.com
  Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts

Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts

Ungasan, Indonesia
Precio en demanda
Pago con criptomoneda
Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Ungasan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

📊 Inversiones en Amani Melasti Hotel en Bali

Yield 10–14% per annum ← Payback period 7–9 años tención Gestión por Wyndham Hotels & Resorts

Playa Melasti, Uluwatu

📈 Metrices de inversión

Producción esperada: 10-14% anual
Período de reembolso previsto: 7 a 9 años
Formato: unidad hotelera de inversión
Operador del hotel: Wyndham Hotels & Resorts
Finalización del proyecto: Q2 2027
Estructura de propiedad: Lejano 30 + 30 años

📍 Ubicación y demanda

La playa de Melasti es uno de los lugares turísticos con mayor disponibilidad en el sur de Bali.
Uluwatu es una zona premium con crecimiento de valor inmobiliario consistente.
No hay hoteles comparables de clase alta en un radio de 1,5 km.
Las unidades Ocean-view alcanzan una tasa promedio más alta y una demanda de alquiler más fuerte.

🏨 Modelo de inversión

Unidad de hotel con gestión profesional.
Programa de alquiler centralizado con ocupación estable.
Ingresos generados sin participación del propietario.
La operación de marca reduce los riesgos estacionales y operacionales en comparación con los proyectos no marcados.

🏗 Sinopsis del proyecto

Amani Melasti es un lujoso concepto de hotel boutique.

La infraestructura incluye:

  • piscina en la azotea con vistas panorámicas

  • restaurante

  • área de spa

  • coworking space

  • Servicio de conserjería 24/7

💼 Condiciones de compra

Pago de baja: 25-30%
Plan de instalación: trimestral, más de 6 trimestres

🛡 Seguridad jurídica

El proyecto ha pasado Due Diligence.
Los documentos de tierra y desarrollo están disponibles a petición.
La transacción está totalmente respaldada por un agente inmobiliario internacional.

🤝 Apoyo a los inversores

Interventor inmobiliario internacional especializado en proyectos de inversión en Bali.
Soporte de transacción de ciclo completo de selección de unidades a lanzamiento de alquiler.

Deja un comentario y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.

Localización en el mapa

Ungasan, Indonesia
Alimentación

Reseña en vídeo de hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts

Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Ungasan, Indonesia
Precio en demanda
