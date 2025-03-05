Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts

📊 Inversiones en Amani Melasti Hotel en Bali
Yield 10–14% per annum ← Payback period 7–9 años tención Gestión por Wyndham Hotels & Resorts
Playa Melasti, Uluwatu
📈 Metrices de inversión
Producción esperada: 10-14% anual
Período de reembolso previsto: 7 a 9 años
Formato: unidad hotelera de inversión
Operador del hotel: Wyndham Hotels & Resorts
Finalización del proyecto: Q2 2027
Estructura de propiedad: Lejano 30 + 30 años
📍 Ubicación y demanda
La playa de Melasti es uno de los lugares turísticos con mayor disponibilidad en el sur de Bali.
Uluwatu es una zona premium con crecimiento de valor inmobiliario consistente.
No hay hoteles comparables de clase alta en un radio de 1,5 km.
Las unidades Ocean-view alcanzan una tasa promedio más alta y una demanda de alquiler más fuerte.
🏨 Modelo de inversión
Unidad de hotel con gestión profesional.
Programa de alquiler centralizado con ocupación estable.
Ingresos generados sin participación del propietario.
La operación de marca reduce los riesgos estacionales y operacionales en comparación con los proyectos no marcados.
🏗 Sinopsis del proyecto
Amani Melasti es un lujoso concepto de hotel boutique.
La infraestructura incluye:
piscina en la azotea con vistas panorámicas
restaurante
área de spa
coworking space
Servicio de conserjería 24/7
💼 Condiciones de compra
Pago de baja: 25-30%
Plan de instalación: trimestral, más de 6 trimestres
🛡 Seguridad jurídica
El proyecto ha pasado Due Diligence.
Los documentos de tierra y desarrollo están disponibles a petición.
La transacción está totalmente respaldada por un agente inmobiliario internacional.
🤝 Apoyo a los inversores
Interventor inmobiliario internacional especializado en proyectos de inversión en Bali.
Soporte de transacción de ciclo completo de selección de unidades a lanzamiento de alquiler.
Deja un comentario y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.