Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts

📊 Inversiones en Amani Melasti Hotel en Bali

Yield 10–14% per annum ← Payback period 7–9 años tención Gestión por Wyndham Hotels & Resorts

Playa Melasti, Uluwatu

📈 Metrices de inversión

Producción esperada: 10-14% anual

Período de reembolso previsto: 7 a 9 años

Formato: unidad hotelera de inversión

Operador del hotel: Wyndham Hotels & Resorts

Finalización del proyecto: Q2 2027

Estructura de propiedad: Lejano 30 + 30 años

📍 Ubicación y demanda

La playa de Melasti es uno de los lugares turísticos con mayor disponibilidad en el sur de Bali.

Uluwatu es una zona premium con crecimiento de valor inmobiliario consistente.

No hay hoteles comparables de clase alta en un radio de 1,5 km.

Las unidades Ocean-view alcanzan una tasa promedio más alta y una demanda de alquiler más fuerte.

🏨 Modelo de inversión

Unidad de hotel con gestión profesional.

Programa de alquiler centralizado con ocupación estable.

Ingresos generados sin participación del propietario.

La operación de marca reduce los riesgos estacionales y operacionales en comparación con los proyectos no marcados.

🏗 Sinopsis del proyecto

Amani Melasti es un lujoso concepto de hotel boutique.

La infraestructura incluye:

piscina en la azotea con vistas panorámicas

restaurante

área de spa

coworking space

Servicio de conserjería 24/7

💼 Condiciones de compra

Pago de baja: 25-30%

Plan de instalación: trimestral, más de 6 trimestres

🛡 Seguridad jurídica

El proyecto ha pasado Due Diligence.

Los documentos de tierra y desarrollo están disponibles a petición.

La transacción está totalmente respaldada por un agente inmobiliario internacional.

🤝 Apoyo a los inversores

Interventor inmobiliario internacional especializado en proyectos de inversión en Bali.

Soporte de transacción de ciclo completo de selección de unidades a lanzamiento de alquiler.

Deja un comentario y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.