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Complejo residencial Melasti (Комплекс 8) – residential development in Bukit, Bali

Ungasan, Indonesia
de
$110,000
;
4
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ID: 35382
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Ungasan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

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Ubicada en Bukit, Bali, Melasti (Копмлекс 8) es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al mar y de calidad de resort. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 51 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Precios de la unidad: de 110.000 dólares a 1.079.900 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Ungasan, Indonesia
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