Apart hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.

Inversión en el corazón de Nuanu Creative City en Bali.
El primer hotel en Nuanu Creative City, abierto a la inversión privada.
El hotel está situado en el centro del grupo creativo Nuanu Creative City en la costa suroeste de Bali en Nuanu, en una parcela de 8.400 m2.
Esto no es sólo un nuevo objeto. Forma parte de un ecosistema integrado basado en la cultura, la creatividad y el desarrollo sostenible.
Esta es una rara oportunidad para invertir en un segmento con demanda creciente, oferta limitada y potencial a largo plazo para el crecimiento del valor.
Integración en la infraestructura de Nuanu Creative City:
ROI: 12.5% - 15% (dependiendo del tipo de habitación seleccionado en el hotel)
En venta:
Vista de la piscina - 21 habitaciones
Vista al jardín - 13 habitaciones
Todas las habitaciones están equipadas con todo lo necesario para una estancia confortable, incluyendo muebles modernos, equipos y comodidades.
Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2026.
Infraestructura:
Esta infraestructura proporciona a los residentes comodidad y un estilo de vida cómodo sin tener que salir del complejo.