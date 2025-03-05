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Apart hotel Ramada Nusa Dua – residential development in Nusa Dua, Bali

Benoa, Indonesia
de
$112,900
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10
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ID: 35403
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Benoa
  • Dirección
    Jalan Tukad Sunti

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

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Ubicado en Nusa Dua, Bali, Ramada Nusa Dua es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para la vida familiar y la reubicación a largo plazo. El proyecto ofrece villas, villas смарт, hotel. Total de 168 unidades. Finalización estimada: 2028. Actualmente la construcción está en marcha. Precios de la unidad: de $112.900 a $214.900. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Benoa, Indonesia
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